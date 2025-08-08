Камеры, биометрия и штрафы: в транспорте начинается охота на грубых пассажиров

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:04
Экономика

В общественном транспорте могут появиться особые зоны — с маркировкой и потенциальными штрафами для тех, кто проигнорирует просьбы уступить место беременным или пожилым людям. Об этом в беседе с изданием "Абзац" сообщил председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович.

Салон ЛиАЗ-5256
Фото: commons.wikimedia.org by Кривич Илья, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салон ЛиАЗ-5256

Политик предложил ввести обязательные обозначения на стеклах или сиденьях — цветом или символами, указывающими на приоритет данных категорий пассажиров. Он подчеркнул: если кто-то займёт эти места и проигнорирует просьбу уступить, штраф должен составлять 1 тысячу рублей.

Малинкович отметил, что реализовать подобную систему позволит уже существующая инфраструктура: видеонаблюдение в транспорте и использование биометрии в метро. По его словам, "отследить таких пассажиров будет возможно".

Инициатива вызвана необходимостью дополнительной защиты беременных женщин и пенсионеров, которым часто не уступают места даже при явной необходимости.

Уточнения

Общественный транспорт — разновидность пассажирского транспорта как отрасли, предоставляющей услуги по перевозке людей по маршрутам, которые перевозчик заранее устанавливает.

