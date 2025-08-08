Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отдых для почвы — миф: длительное бездействие на участке может снизить урожай
Ozon впервые зафиксировал чистую прибыль: детали финансового взлёта
Ротач: ролик для пресса — лучший инструмент для кора, активирует 7 групп мышц
В Британии призвали запретить зарядку электровелосипедов в домах после смертельных пожаров
Юрист Славнов: за несовпадение данных в ОСАГО и новых правах возможен штраф
Кинолог Гвардиян: повтор команд и отсутствие поощрения мешают дрессировке собак
Выбор масла для жарки зависит от температуры и целей питания — данные диетологов
Омега-3 из лосося и форели помогает сохранить концентрацию и ясность ума
Ботва томатов и картофеля: ценные ресурсы для огородников

7 млрд долларов сэкономлено: Трамп закрыл программу солнечной энергетики

EPA закрывает программу Байдена по солнечной энергетике
1:02
Экономика

Программа Агентства по охране окружающей среды (EPA) стоимостью 7 миллиардов долларов, которая была разработана экс-президентом США Джо Байденом для расширения доступа к солнечной энергии для малоимущих, прекращена.

Солнечные батареи
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Lippert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солнечные батареи

Об этом сообщил глава EPA Ли Зелдин. Он отметил, что прекращение программы позволит сэкономить налогоплательщикам США 7 миллиардов долларов.

Зелдин объяснил решение ликвидировать программу в рамках большого законопроекта, направленного на оптимизацию государственных расходов и снижение налогового бремени. 

Кроме того, агентство Bloomberg сообщает, что в первой половине 2025 года американские компании сократили или отменили инвестиции в проекты чистой энергетики на сумму более 22 миллиардов долларов. Это произошло после того, как Дональд Трамп отменил налоговые льготы, которые были введены при администрации Байдена для поддержки зеленой энергетики.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Наука и техника
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик Аудио 
Эта мышца сделает ваши руки визуально массивнее: всё дело в трицепсе
Новости спорта
Эта мышца сделает ваши руки визуально массивнее: всё дело в трицепсе Аудио 
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр
Домашние животные
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр Аудио 
Популярное
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?

Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин
На глубине почти 5 км заметили то, что лучше не тревожить — призрачный охотник в бездне
Окно в мир: почему собаки так любят наблюдать за тем, что происходит за стеклом
Окно в мир: почему собаки так любят наблюдать за тем, что происходит за стеклом
Последние материалы
Ботва томатов и картофеля: ценные ресурсы для огородников
EPA закрывает программу Байдена по солнечной энергетике
Юрист Владимирова: превышение времени обеда на работе грозит дисциплинарным взысканием
Итальянские повара объяснили, почему нельзя добавлять чесночный порошок в томатный соус
Mazda предложила альтернативу седану: CX-30 с полным приводом и высоким клиренсом
Пребиотическая бомба: химики воссоздали то, что может зародить жизнь во Вселенной
Модные образы для офиса: стильные решения на каждый день
Осмотр кровли позволяет избежать протечек и аварий в отопительный сезон
Как способ отдых-пауза разрушает мышечный ступор: новая методика
Ивлеева назвала новую школьную форму идеальной для фанатов Надежды Кадышевой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.