7 млрд долларов сэкономлено: Трамп закрыл программу солнечной энергетики

EPA закрывает программу Байдена по солнечной энергетике

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Программа Агентства по охране окружающей среды (EPA) стоимостью 7 миллиардов долларов, которая была разработана экс-президентом США Джо Байденом для расширения доступа к солнечной энергии для малоимущих, прекращена.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Lippert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солнечные батареи

Об этом сообщил глава EPA Ли Зелдин. Он отметил, что прекращение программы позволит сэкономить налогоплательщикам США 7 миллиардов долларов.

Зелдин объяснил решение ликвидировать программу в рамках большого законопроекта, направленного на оптимизацию государственных расходов и снижение налогового бремени.

Кроме того, агентство Bloomberg сообщает, что в первой половине 2025 года американские компании сократили или отменили инвестиции в проекты чистой энергетики на сумму более 22 миллиардов долларов. Это произошло после того, как Дональд Трамп отменил налоговые льготы, которые были введены при администрации Байдена для поддержки зеленой энергетики.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.