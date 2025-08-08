Россия перед вызовом 2030: хватит ли выпускников для заполнения рынка труда

Минтруд: Россия столкнётся с сокращением трудоспособного населения

Замглавы Минтруда Дмитрий Платыгин на всероссийском форуме сообщил, что до 2030 года численность работоспособного населения в России сократится почти на 6 миллионов человек, особенно среди людей в возрасте 30-39 лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Коворкинг-пространство "Зона действия", https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Обсуждение рабочих вопросов в коллективе

В то же время ожидается увеличение числа пожилых людей и молодежи в возрасте от 15 до 29 лет. Платыгин указал, что это создает "окно возможностей". Чтобы удовлетворить потребности работодателей, к 2030 году нужно будет ежегодно вовлекать примерно 2,2 миллиона человек на рынок труда. Число выпускников к этому времени будет близко к 2 миллионам, что означает, что почти каждого из них необходимо будет связать с потенциальным работодателем.

На данный момент уровень безработицы в России составляет всего 2,2-2,3%, а уровень занятости достиг максимума в 61,6%. За последние два года численность потенциальной рабочей силы и безработных значительно снизилась, пишет ТАСС.

