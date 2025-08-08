Валютный рынок лихорадит: покупают в три раза активнее, чем продают

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:26
Экономика

Аналитики финансового маркетплейса "Банки.ру" поделились свежими данными о том, как россияне покупают и продают иностранную валюту. Информацию об этом опубликовало РИА Новости.

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by epSos.de, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Деньги

Эксперты отметили: основное предпочтение при покупке россияне отдают доллару США, в то время как на продажу чаще выставляют евро.

Примерно 53,8% заявок ежемесячно приходится на покупку долларов, а 34,8% — на покупку евро. Между тем доля продажи евро составляет порядка 15% от общего объёма заявок, в то время как на покупку долларов приходится около 50%.

Показательно, что покупательская активность в разы превышает объёмы продаж: в среднем на каждую сделку по продаже приходится три покупки. При этом объемы операций в большинстве случаев невелики — порядка 60% всех обменов не превышают эквивалента в 10 тысяч долларов. Ещё 28% сделок касаются сумм до одной тысячи, и лишь около 7% — до 100 тысяч долларов.

Тем не менее, интерес к обмену валют в целом снизился: по итогам первой половины 2025 года общий спрос упал на 37%. Несмотря на это, структура предпочтений остаётся стабильной.

Уточнения

Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы и, в зависимости от контекста, включающий.

