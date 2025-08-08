Неуловимый интернет: Минцифры готовит 'капчу-спасательницу' для россиян

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Капча спасёт от блокировки: Минцифры готовит доступ к интернету через капчу
1:27
Экономика

Согласно заявлению главы Минцифры Максута Шадаева, озвученному в рамках конференции "Цифровая эволюция" в Калуге, в случае блокировки мобильного интернета, граждане смогут восстановить соединение через капчу.

Женщина делает покупки в интернет-магазине
Фото: freepik.com by ijeab, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина делает покупки в интернет-магазине

Шадаев сообщил, что Минцифры совместно с операторами разработало техническое решение для обеспечения доступа к мобильному интернету в условиях ограничений. Он пояснил, что при блокировке пользователи смогут с помощью капчи получить доступ к списку наиболее популярных сервисов на прежней скорости.

Министр уточнил, что в "белый список" войдут сервисы, широко используемые россиянами, такие как онлайн-магазины, службы такси и доставки.

Он также подчеркнул, что будет разработана специальная схема для обеспечения непрерывной работы банкоматов и платежных терминалов.

Кроме того, Шадаев объявил о введении "периода охлаждения" для иностранных SIM-карт в национальном роуминге на территории РФ. Эта мера, предусматривающая ограничение доступа к мобильному интернету, направлена на предотвращение использования иностранных SIM-карт для управления вражескими беспилотниками в России. По умолчанию, ограничения для иностранных SIM-карт будут действовать в течение пяти часов, но пользователи смогут восстановить доступ к связи через капчу, пишет ТАСС.

Уточнения

Ка́пча (от CAPTCHA — англ. Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart — полностью автоматизированный публичный тест Тьюринга для различения компьютеров и людей) — компьютерный тест, используемый для того, чтобы определить, кем является пользователь системы: человеком или компьютером.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
