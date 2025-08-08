В Москве открыли магазин будущего: еда, кафе и цифровой шопинг — в одном месте

В Москве начал работу первый магазин нового формата от торговой сети "Перекрёсток" — Select Перекрёсток. Как сообщили в пресс-службе компании X5 Group, это экспериментальная площадка, сочетающая функции ретейла и HoReCa, созданная специально для горожан, привыкших к быстрому темпу жизни и технологичным решениям.
Торговая площадь новой точки составляет 400 квадратных метров — это примерно треть от стандартного супермаркета сети. Несмотря на компактный формат, ассортимент впечатляет: от 3,5 до 5 тысяч наименований, включая свежие овощи, фрукты, хлеб, выпечку, готовую еду, бакалею и вина. Дополнительно в магазине работает собственное кафе, а также установлен постамат 5Post для выдачи онлайн-заказов, оформленных через приложение.
Управляющий директор сети Раиса Полякова заявила, что Select Перекрёсток — это результат объединения сразу нескольких направлений: мини-ритейла, общественного питания, цифрового шопинга и технологичных решений, которые теперь сосуществуют в одном пространстве.
Кроме привычного функционала в новом формате доступны опции, которые ранее можно было встретить только в продвинутых цифровых экосистемах. Покупатели могут заранее узнать финальную стоимость своей корзины с учётом скидок и бонусов, проверить цену товара прямо в торговом зале, воспользоваться электронным винным сомелье или взвесить продукт на "умных" весах, которые сами распознают товар без ручного ввода.
«Перекрёсток» — российская сеть супермаркетов, которой управляет X5 Group. По итогам 2023 года торговая сеть «Перекрёсток» насчитывает 972 супермаркета.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?