Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристы могут увидеть замки Греции в Монемвасии, Нафплионе, Янине, Нафпактосе и Родосе
Свадебные костюмы для невест стали главным трендом этого лета, говорят стилисты
В Москве начал работу первый Select Перекрёсток с цифровыми сервисами и кафе — X5 Group
Фитнес-тренировки Jukari Fit to Fly снижают уровень стресса и гиподинамии
Жесткая вода и листья дуба помогают сохранить хруст огурцов
Герметизация шва между рамой и подоконником предотвращает сквозняки и плесень
Даже спущенные шины и царапины на кузове могут стать причиной остановки ГАИ
Проктолог Гусейнов: неправильный выбор велосипедного седла влияет на мужскую потенцию
Иосиф Пригожин защищает Арсения Шульгина от обвинений в насилии

Новый глава Intel — риск для нацбезопасности США? Трамп намекнул на угрозу

Axios: Трамп требует отставки нового гендиректора Intel из-за связей с Китаем
1:12
Экономика

Президент США Дональд Трамп призвал к немедленной отставке нового генерального директора Intel Лип-Бу Тана, которого он заподозрил в связях с китайскими компаниями, сотрудничающими с Коммунистической партией Китая.

Дональд Трамп
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Дональд Трамп

Заявление прозвучало на платформе Truth Social, где Трамп заявил, что Тану "необходимо покинуть пост из-за серьёзного конфликта интересов", и, по его словам, "другого выхода не существует".

По информации, опубликованной Axios, обеспокоенность Трампа связана с предполагаемым участием Лип-Бу Тана в проектах, имеющих отношение к структурам, аффилированным с КПК. В фокусе внимания — возможная утечка технологических данных и риски для национальной безопасности США.

Лип-Бу Тан, также известный под своим китайским именем Чэнь Лиу, занял пост генерального директора Intel в начале 2025 года. Он пришёл на смену Пэту Гелсингеру, который ушёл в отставку в декабре 2024 года после резкого падения котировок компании на фоне усилившейся конкуренции в полупроводниковой отрасли и снижения доходности.

 

Уточнения

Intel — американская компания, разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов: микропроцессоров и наборов системной логики (чипсетов) для клиентских вычислительных систем и для ЦОДов, ПЛИС (Altera), микросхем для систем искусственного интеллекта (Mobileye, Nervana, Habana) и для интернета вещей, энергонезависимой памяти.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр
Домашние животные
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр Аудио 
Эксперты: для собаки прикосновение к голове может быть сигналом доминирования
Домашние животные
Эксперты: для собаки прикосновение к голове может быть сигналом доминирования Аудио 
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Наука и техника
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик Аудио 
Популярное
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?

Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Земля проедена изнутри: под Антарктидой обнаружили геологический лабиринт апокалипсиса
На глубине почти 5 км заметили то, что лучше не тревожить — призрачный охотник в бездне
На глубине почти 5 км заметили то, что лучше не тревожить — призрачный охотник в бездне
Последние материалы
Проктолог Гусейнов: неправильный выбор велосипедного седла влияет на мужскую потенцию
Иосиф Пригожин защищает Арсения Шульгина от обвинений в насилии
Су-35 получил новое оружие — и стал смертельной головоломкой для НАТО
Садовод рассказала, как использовать пиво и соль против слизней на участке
Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры
Эволюция пауков могла начаться в океане — выводы нейробиологов из США и Великобритании
Ксения Собчак зажигательно станцевала под Пугачёву и покорила Сеть
Тихая гавань венецианских чудес: кто не знает о Сант-Эразмо и его приключениях
Когда обрезать ремонтантную малину осенью: сроки для разных регионов
Axios: Трамп требует отставки нового гендиректора Intel из-за связей с Китаем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.