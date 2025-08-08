Новый глава Intel — риск для нацбезопасности США? Трамп намекнул на угрозу

Axios: Трамп требует отставки нового гендиректора Intel из-за связей с Китаем

Президент США Дональд Трамп призвал к немедленной отставке нового генерального директора Intel Лип-Бу Тана, которого он заподозрил в связях с китайскими компаниями, сотрудничающими с Коммунистической партией Китая.

Заявление прозвучало на платформе Truth Social, где Трамп заявил, что Тану "необходимо покинуть пост из-за серьёзного конфликта интересов", и, по его словам, "другого выхода не существует".

По информации, опубликованной Axios, обеспокоенность Трампа связана с предполагаемым участием Лип-Бу Тана в проектах, имеющих отношение к структурам, аффилированным с КПК. В фокусе внимания — возможная утечка технологических данных и риски для национальной безопасности США.

Лип-Бу Тан, также известный под своим китайским именем Чэнь Лиу, занял пост генерального директора Intel в начале 2025 года. Он пришёл на смену Пэту Гелсингеру, который ушёл в отставку в декабре 2024 года после резкого падения котировок компании на фоне усилившейся конкуренции в полупроводниковой отрасли и снижения доходности.

