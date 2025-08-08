Лицензии на алкоголь по-новому: один магазин — одна лицензия

Алкогольный рынок: лицензии для каждого магазина — что ждёт продавцов

Государство вводит модель "один магазин — одна лицензия", чтобы упростить контроль за алкогольным рынком и повысить его прозрачность.

Теперь нарушения будут касаться только конкретной точки продаж, а не всей сети, как это было раньше, пишут Известия.

Председатель Союза производителей коньяка и алкоголя Владислав Резник надеется, что это нововведение поможет лучше регулировать рынок. Он отметил, что хотелось бы видеть больше крупных и ответственных продавцов, чтобы не снизился контроль над сетями алкомаркетов.

С 31 августа лицензии на продажу алкоголя будут оформляться отдельно для каждого магазина, а стоимость будет зависеть от местоположения: 20 тыс. рублей для сельских магазинов и 65 тыс. рублей для остальных. При открытии нового магазина придется заново оформлять лицензию. Это значит, что теперь контроль станет более адресным.

Однако у некоторых есть опасения, что это может привести к сокращению общего числа торговых точек.

