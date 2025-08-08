Инвестиции в будущее: 77% россиян упускают возможность увеличить пенсию

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Пенсионная программа в ожидании: почему россияне не пользуются возможностью
Экономика

Согласно объединенному исследованию НПФ "Достойное будущее" и Финансового университета, большая часть населения России (77%) испытывает недостаток знаний о принципах формирования пенсионных накоплений и не проявляет особого интереса к данной области.

Российские деньги
Фото: wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Российские деньги

Исследование указывает на то, что именно это отсутствие понимания снижает мотивацию граждан предпринимать какие-либо активные действия в отношении своих накоплений или переводить их в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Летом 2025 года в онлайн-опросе приняли участие 2000 респондентов, представляющих различные регионы страны.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) начала функционировать в России с 2024 года. Для участия в программе и начала формирования сбережений необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом, выступающим в качестве оператора программы.

Участники программы имеют право на ежегодный налоговый вычет с суммы внесенных взносов, максимальный размер которого составляет 400 000 рублей в год. Кроме того, предусмотрено софинансирование со стороны государства в размере до 36 000 рублей ежегодно. Выплаты по программе могут быть начаты по истечении 15 лет участия или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, в зависимости от того, какое из событий наступит раньше, пишут "Ведомости".

Уточнения

Нало́говый вы́чет — это сумма, на которую уменьшается налоговая база, либо возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лица в установленных законом случаях.

