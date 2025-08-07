В ЮГК новый лидер: Семён Гринько сменил Константина Струкова

Президентом ООО "Управляющая компания "Южуралзолото группа компаний" (УК ЮГК) стал Семен Гринько — соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 7 августа.
Однако информации о нем в открытых источниках пока не найдено. В 2016 году в журнале "Глобус: геология и бизнес" упоминался человек с таким же именем, который работал на золотодобытчика "Высочайший" (GV Gold).
До Гринько обязанности президента исполняла Лариса Ивлева с 16 июля, которая работает в компании с 1993 года. Она заняла пост после отстранения экс-главы Константина Струкова.
Струков был отстранен от должности по решению Советского районного суда Челябинска, который конфисковал его доли и доли его окружения в компании из-за незаконного получения контроля над УК ЮГК и другими компаниями. Струков, который занимает 78-е место в рейтинге самых богатых людей России с состоянием $1,9 млрд, также является депутатом Законодательного собрания Челябинской области с 2000 года.
До конфискации у Струкова было 67,85% акций УК ЮГК, а также 100% доля в компании. После конфискации единственным учредителем стало государство. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что конфискованные доли будут проданы новому собственнику для дальнейшей работы бизнеса, пишет РБК.
