В ЮГК новый лидер: Семён Гринько сменил Константина Струкова

1:39
Экономика

Президентом ООО "Управляющая компания "Южуралзолото группа компаний" (УК ЮГК) стал Семен Гринько — соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 7 августа.

Мужчина подписывает документы
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина подписывает документы

Однако информации о нем в открытых источниках пока не найдено. В 2016 году в журнале "Глобус: геология и бизнес" упоминался человек с таким же именем, который работал на золотодобытчика "Высочайший" (GV Gold).

До Гринько обязанности президента исполняла Лариса Ивлева с 16 июля, которая работает в компании с 1993 года. Она заняла пост после отстранения экс-главы Константина Струкова.

Струков был отстранен от должности по решению Советского районного суда Челябинска, который конфисковал его доли и доли его окружения в компании из-за незаконного получения контроля над УК ЮГК и другими компаниями. Струков, который занимает 78-е место в рейтинге самых богатых людей России с состоянием $1,9 млрд, также является депутатом Законодательного собрания Челябинской области с 2000 года.

До конфискации у Струкова было 67,85% акций УК ЮГК, а также 100% доля в компании. После конфискации единственным учредителем стало государство. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что конфискованные доли будут проданы новому собственнику для дальнейшей работы бизнеса, пишет РБК.

Уточнения

А́кция (нем  Aktie, от лат. actio — [помимо прочего] право (на что-то), которое может быть отстояно в суде) — эмиссионная ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, пропорционально количеству акций, находящихся в собственности у владельца.
 

