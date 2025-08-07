Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врачи перечислили симптомы и методы лечения тревожных расстройств
Каникулы мечты обернулись паникой: как не испортить себе отдых
Завод Haval в Тульской области остановит работу на две недели с 11 августа
Дефицит инфраструктуры станет приговором для многоэтажек: детали законопроекта
София Ротару впервые за три года опубликовала фото в день 78-летия
Польза от ос: 5 фактов, которые заставят вас пересмотреть своё отношение
Скончалась актриса из Ходячих мертвецов Келли Мак — ей было всего 33 года
Масла, которые творят чудеса с кожей: топ лучших для глубокого увлажнения
Секрет похудения на пляже: почему ходьба по песку сжигает в 2 раза больше калорий

Энергетический Армагеддон: Молдавия разрывает отношения с Газпромом

Газпром: долг Молдовагаза достиг $709 млн из-за неплатежей госкомпаний Молдавии
1:19
Экономика

По информации "Газпрома", действия властей Кишинева нарушили ранее достигнутые соглашения и угрожают энергетической безопасности Молдавии.

Газпром
Фото: commons.wikimedia.org by NIS ad, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Газпром

Долг "Молдовагаза" перед российской компанией достиг более $709 миллионов, и значительная часть этой суммы образовалась из-за неплатежей государственных предприятий Молдавии.

С 1 сентября в Молдавии планируется отозвать лицензию у "Молдовагаза" и передать функции поставщика компании "Энергоком". Это решение стало финальным этапом разрыва совместного бизнеса с Кишиневом. Как сообщили в "Газпроме", компания будет защищать свои законные интересы "всеми доступными способами".

Российская сторона акцентировала внимание на том, что, будучи крупнейшим акционером и кредитором "Молдовагаза", она всегда исполняла свои обязательства по поставкам газа, несмотря на хронические неплатежи. "Газпром" утверждает, что неоднократно предлагал варианты решения задолженности, но Кишинев отказался участвовать в её погашении и вместо этого ужесточил давление на компанию.

По мнению "Газпрома", отзыв лицензии является результатом политики, направленной на изъятие собственности и снижение энергетической безопасности Молдавии. 

Уточнения

Акционе́р — владелец акций, участник акционерного общества, имеющий право на получение прибыли от его деятельности (дивидендов). Акционерами могут быть как физические, так и юридические лица.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
Домашние животные
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет Аудио 
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Домашние животные
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой Аудио 
Популярное
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?

Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
На глубине почти 5 км заметили то, что лучше не тревожить — призрачный охотник в бездне
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Что полагается Полине Дибровой после разрыва с Дмитрием — сокровенные подробности
Скандал любовного треугольника: какие проблемы ожидают Полину Диброву в отношениях с Товстиком?
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Последние материалы
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Артемий Лебедев уничтожил грин-карту после конфликта с властями США
Газпром: долг Молдовагаза достиг $709 млн из-за неплатежей госкомпаний Молдавии
Агрономы рассказали, как спасти урожай томатов при опадении завязей
Зоологи: кошки используют мяуканье только для общения с людьми
Валерий Леонтьев: вся правда о его вилле под Майами за 11 миллионов долларов
Skytrax назвал 20 авиакомпаний с самым комфортным первым классом — лидируют Франция, Сингапур, ОАЭ и Япония
Врач Филюшкина рассказала, что грудное молоко необходимо каждому младенцу
Риелтор Алексей Силантьев: подмосковный коттедж Меладзе оценивают в астрономическую сумму
Диетологи назвали несовместимые продукты, вызывающие вздутие и тяжесть
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.