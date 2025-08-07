Энергетический Армагеддон: Молдавия разрывает отношения с Газпромом

Газпром: долг Молдовагаза достиг $709 млн из-за неплатежей госкомпаний Молдавии

По информации "Газпрома", действия властей Кишинева нарушили ранее достигнутые соглашения и угрожают энергетической безопасности Молдавии.

Долг "Молдовагаза" перед российской компанией достиг более $709 миллионов, и значительная часть этой суммы образовалась из-за неплатежей государственных предприятий Молдавии.

С 1 сентября в Молдавии планируется отозвать лицензию у "Молдовагаза" и передать функции поставщика компании "Энергоком". Это решение стало финальным этапом разрыва совместного бизнеса с Кишиневом. Как сообщили в "Газпроме", компания будет защищать свои законные интересы "всеми доступными способами".

Российская сторона акцентировала внимание на том, что, будучи крупнейшим акционером и кредитором "Молдовагаза", она всегда исполняла свои обязательства по поставкам газа, несмотря на хронические неплатежи. "Газпром" утверждает, что неоднократно предлагал варианты решения задолженности, но Кишинев отказался участвовать в её погашении и вместо этого ужесточил давление на компанию.

По мнению "Газпрома", отзыв лицензии является результатом политики, направленной на изъятие собственности и снижение энергетической безопасности Молдавии.

