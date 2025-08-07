2024 год перевернул прогнозы! Что ждёт рынок жилья в Калининграде дальше

Калининград вошёл в топ-20 регионов по продажам жилья: что ждёт рынок дальше

Калининградская область попала в топ-20 регионов России по продажам строящегося жилья, как сообщила Лариса Лобанова, глава дирекции проектного финансирования Альфа-Банка, на бизнес-ланче с девелоперами.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Современные новостройки

Она отметила, что в течение двух лет объемы продаж строящегося жилья в этом округе составляли примерно 30% от общего числа по стране. Однако в 2024 году, из-за увеличения объемов строительства, эта доля снизилась до 20-22%. Лариса удивилась, что 2024 год оказался лучше, чем она ожидала: несмотря на ажиотажный спрос в начале года, снижение продаж составило около 20% по сравнению со второй половиной 2023 года. На ее взгляд, рынок сейчас находится на уровне 2019-2020 годов, а поддержка в виде семейной ипотеки помогла не дать падению стать более резким.

По ее словам, начиная со второго квартала 2025 года, в Калининграде наблюдается позитивная динамика, и процент распроданности строящегося жилья возрос до 25%. Она также подчеркнула, что в 2022 году было заметное снижение продаж, но с тех пор они начали расти. В 2025 году, хоть продажи и отстают от показателей 2024 года, у региона есть еще третий и четвертый кварталы для улучшения ситуации.

На 1 июля 2025 года было продано 54% строящегося жилья, и нераспроданных объектов достаточно, чтобы обеспечить рынок на следующие 4,3 года, сообщает РБК.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





