Суд против Booking.com: европейские отели идут ва-банк в борьбе за миллиарды

Сервис по бронированию жилья Booking.com столкнулся с коллективным иском от более чем 10 000 отелей в Европе.

Иск подала ассоциация Hotrec, представляющая гостиничный бизнес в ЕС, и она продлила срок для присоединения отелей к иску до 29 августа, так как спрос на участие оказался высоким.

Это дело может стать одним из крупнейших в истории гостиничного бизнеса Европы и поддерживается 30 национальными ассоциациями отелей, включая британскую. Отели утверждают, что Booking.com заставлял их обещать "лучшую цену", что обязывало владельцев не предлагать номера по более низким ценам на других платформах или на своих собственных сайтах.

Судебный процесс потребует возмещения ущерба за период с 2004 по 2024 год. Иск будет рассмотрен в Амстердаме, и ассоциация Hotrec утверждает, что положения сайта о паритете нарушают антимонопольное законодательство ЕС.

Тем временем Booking.com назвал обвинения "неверными". Некоторые владельцы отелей считают, что сотрудничество с Booking.com увеличивает их прибыль, а другие критикуют методы компании как слишком агрессивные и грабительские.

Представители бизнеса указывают на то, что высокий контроль Booking.com над рынком позволил компании увеличивать свои комиссии, что негативно сказывается на прибыли отельеров. В итоге, отельеры получают гораздо меньше от суммы, уплаченной клиентом, и им приходится распределять эти средства между зарплатами сотрудников и инвестициями, сообщает The Guardian.

