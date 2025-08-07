Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
После огненной бури: французские виноделы считают убытки

Франция оценивает ущерб винодельческим плантациям от масштабных пожаров
1:20
Экономика

Французские виноделы понесли серьезные потери из-за сильнейших пожаров на юге страны, которые стали наиболее разрушительными за последние 70 лет.

Виноградник
Фото: Own work by Sanjay Acharya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Виноградник

Франк Сайян, генеральный секретарь синдиката виноделов Ода, назвал ситуацию катастрофической.

Пока не проведена предварительная оценка ущерба, но уже известно, что большое количество виноградников, а также оборудование и постройки были уничтожены. За 10 дней до начала сбора урожая виноград стал непригодным для использования из-за повреждений от дыма и химических антипиренов, которые распыляли пожарные.

Площадь возгораний превышает 160 квадратных километров — это больше, чем площадь Парижа. Один человек погиб, 13 получили ранения, включая 11 пожарных. Виноградари планируют встретиться с министром сельского хозяйства на следующей неделе, чтобы оценить ущерб и обсудить возможную помощь от правительства, так как часто страховка не покрывает потери урожая из-за пожаров.

Сайян призвал к поддержке со стороны правительства, а премьер-министр Франсуа Байру сообщил, что власти уже работают со страховыми компаниями, чтобы помочь пострадавшим от лесных пожаров, пишет Bloomberg.

Уточнения

Антипирен (от греч. anti- — приставка, означающая противопоставление, и греч. руr — огонь) — компонент, добавляемый в материалы органического происхождения с целью обеспечения огнезащиты.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
