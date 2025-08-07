После огненной бури: французские виноделы считают убытки

Французские виноделы понесли серьезные потери из-за сильнейших пожаров на юге страны, которые стали наиболее разрушительными за последние 70 лет.
Франк Сайян, генеральный секретарь синдиката виноделов Ода, назвал ситуацию катастрофической.
Пока не проведена предварительная оценка ущерба, но уже известно, что большое количество виноградников, а также оборудование и постройки были уничтожены. За 10 дней до начала сбора урожая виноград стал непригодным для использования из-за повреждений от дыма и химических антипиренов, которые распыляли пожарные.
Площадь возгораний превышает 160 квадратных километров — это больше, чем площадь Парижа. Один человек погиб, 13 получили ранения, включая 11 пожарных. Виноградари планируют встретиться с министром сельского хозяйства на следующей неделе, чтобы оценить ущерб и обсудить возможную помощь от правительства, так как часто страховка не покрывает потери урожая из-за пожаров.
Сайян призвал к поддержке со стороны правительства, а премьер-министр Франсуа Байру сообщил, что власти уже работают со страховыми компаниями, чтобы помочь пострадавшим от лесных пожаров, пишет Bloomberg.
Антипирен (от греч. anti- — приставка, означающая противопоставление, и греч. руr — огонь) — компонент, добавляемый в материалы органического происхождения с целью обеспечения огнезащиты.
