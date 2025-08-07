США грозят пошлинами, а Китай улыбается: у Пекина уже есть ответ

Китай не станет портить отношения с Россией из-за давления со стороны США. Возможные пошлины Вашингтона в отношении Пекина из-за торговли с Москвой в беседе с Pravda.Ru прокомментировал независимый китаевед Бронислав Виногродский.
Ранее Дональд Трамп допустил, что США могут ввести дополнительные пошлины против Китая в ответ на его торговлю с Россией.
По мнению Виногродского, возможные дополнительные меры США никак не повлияют на политику Пекина в отношении Москвы. Он уверен, что китайская сторона не станет разрывать или ограничивать отношения с Россией из-за давления со стороны Вашингтона.
"Китай портить отношения с Россией не будут, из-за того что Америка это сделала. Это же долгосрочная позиционная многоходовка", — пояснил Виногродский.
При этом, по его словам, Пекин, скорее всего, симметрично отреагирует на действия США, но не станет усугублять ситуацию. Он добавил, что точные меры предсказать невозможно, однако КНР не станет поступаться стратегическим партнерством с Россией.
