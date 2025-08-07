Что происходит на Талицком ГОКе и в Великом Новгороде — крупные проекты "Акрона"

К 2029 году группа "Акрон" планирует увеличить объём производства товарной продукции до 11 миллионов тонн в год — это на 31% больше по сравнению с уровнем 2024 года. Масштабное расширение станет возможным благодаря инвестиционной программе, которая уже стартовала.
Как рассказал журналистам председатель совета директоров группы "Акрон" Александр Попов, в период с 2025 по 2029 годы компания вложит около $2 млрд в ключевые проекты.
"Группа 'Акрон' также продолжает реализацию ряда важных инвестиционных проектов, направленных на обеспечение собственным калийным сырьём и расширение производства на действующих промышленных площадках. Капитальные вложения в 2025–2029 годах составят порядка $2 млрд. На 2025 год инвестиции запланированы на уровне до $500 млн", — отметил Попов.
Ключевые направления инвестиций уже определены. Среди них:
Запуск первого продукта на Талицком калийном ГОКе — важнейший шаг к сырьевой независимости.
Развитие новгородской площадки, включая:
"Реализация намеченных планов позволит нарастить объём производства товарной продукции до 11 млн тонн в год уже в 2029 году", — добавил Попов.
В 2024 году группа "Акрон" произвела 8,385 млн тонн товарной продукции — на уровне предыдущего года. Однако по некоторым категориям зафиксировано снижение:
Группа "Акрон" входит в число крупнейших мировых производителей минеральных удобрений. В состав входят предприятия "Акрон" и "Дорогобуж", специализирующиеся на выпуске удобрений и продукции органического синтеза.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.
Модерниза́ция (от англ. modern — современный, передовой, обновлённый) — непрерывный и бесконечный процесс обновления объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.
