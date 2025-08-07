Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ксения Собчак высмеяла дизайн новой школьной формы в России
Ветеринары сообщили о риске травм и отравлений у животных из-за игрушек
Жирная еда, сахар и алкоголь создают повышенную нагрузку на организм
Ксения Собчак о новом образе Урганта: мимикрирование под итальянца прошло успешно!
По закону забор на границе участков считается совместной собственностью
Американский врач Сетхи рекомендует японскую ходьбу "3-3" пожилым
Эксперты по тайм-менеджменту: автоматические ответы и календарь помогут снизить нагрузку в отпуске
Сулавеси: каменные орудия возрастом 1,4 миллиона лет найдены в Индонезии
Названа ошибка, из-за которой шея стареет раньше времени

Что происходит на Талицком ГОКе и в Великом Новгороде — крупные проекты "Акрона"

Инвестиции "Акрона" на Талицкий ГОК и модернизацию площадки в Новгороде
2:50
Экономика

К 2029 году группа "Акрон" планирует увеличить объём производства товарной продукции до 11 миллионов тонн в год — это на 31% больше по сравнению с уровнем 2024 года. Масштабное расширение станет возможным благодаря инвестиционной программе, которая уже стартовала.

Завод
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Завод

$2 млрд — на развитие за пять лет

Как рассказал журналистам председатель совета директоров группы "Акрон" Александр Попов, в период с 2025 по 2029 годы компания вложит около $2 млрд в ключевые проекты.

"Группа 'Акрон' также продолжает реализацию ряда важных инвестиционных проектов, направленных на обеспечение собственным калийным сырьём и расширение производства на действующих промышленных площадках. Капитальные вложения в 2025–2029 годах составят порядка $2 млрд. На 2025 год инвестиции запланированы на уровне до $500 млн", — отметил Попов.

Приоритетные проекты 2025-2026 годов

Ключевые направления инвестиций уже определены. Среди них:

Запуск первого продукта на Талицком калийном ГОКе — важнейший шаг к сырьевой независимости.

Развитие новгородской площадки, включая:

  • реконструкцию агрегата аммиака,
  • завершение строительства второй очереди нитрата кальция,
  • модернизацию агрегатов карбамида, которая позволит увеличить мощности до 2,5 млн тонн в год.

"Реализация намеченных планов позволит нарастить объём производства товарной продукции до 11 млн тонн в год уже в 2029 году", — добавил Попов.

Что происходит с производством сейчас

В 2024 году группа "Акрон" произвела 8,385 млн тонн товарной продукции — на уровне предыдущего года. Однако по некоторым категориям зафиксировано снижение:

  • производство удобрений сократилось на 6,8% — до 6,64 млн тонн;
  • объёмы азотных удобрений уменьшились на 8,4% — до 4,2 млн тонн;
  • выпуск сложных удобрений снизился на 0,9% — до 2,4 млн тонн.

Кто стоит за проектом

Группа "Акрон" входит в число крупнейших мировых производителей минеральных удобрений. В состав входят предприятия "Акрон" и "Дорогобуж", специализирующиеся на выпуске удобрений и продукции органического синтеза.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.

Модерниза́ция (от англ. modern — современный, передовой, обновлённый) — непрерывный и бесконечный процесс обновления объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Биологи объяснили, когда волки могут представлять опасность для человека
Домашние животные
Биологи объяснили, когда волки могут представлять опасность для человека Аудио 
Эксперты: для собаки прикосновение к голове может быть сигналом доминирования
Домашние животные
Эксперты: для собаки прикосновение к голове может быть сигналом доминирования Аудио 
Популярное
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?

Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
На глубине почти 5 км заметили то, что лучше не тревожить — призрачный охотник в бездне
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Что полагается Полине Дибровой после разрыва с Дмитрием — сокровенные подробности
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Окно в мир: почему собаки так любят наблюдать за тем, что происходит за стеклом
Окно в мир: почему собаки так любят наблюдать за тем, что происходит за стеклом
Последние материалы
Ксения Собчак о новом образе Урганта: мимикрирование под итальянца прошло успешно!
По закону забор на границе участков считается совместной собственностью
Американский врач Сетхи рекомендует японскую ходьбу "3-3" пожилым
Эксперты по тайм-менеджменту: автоматические ответы и календарь помогут снизить нагрузку в отпуске
Инвестиции "Акрона" на Талицкий ГОК и модернизацию площадки в Новгороде
Сулавеси: каменные орудия возрастом 1,4 миллиона лет найдены в Индонезии
Названа ошибка, из-за которой шея стареет раньше времени
Ветеринары: пожилых кошек нужно кормить чаще и меньшими порциями
Медики предупредили о рисках дефицита и передозировки витамина D
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.