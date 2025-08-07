Что происходит на Талицком ГОКе и в Великом Новгороде — крупные проекты "Акрона"

Инвестиции "Акрона" на Талицкий ГОК и модернизацию площадки в Новгороде

К 2029 году группа "Акрон" планирует увеличить объём производства товарной продукции до 11 миллионов тонн в год — это на 31% больше по сравнению с уровнем 2024 года. Масштабное расширение станет возможным благодаря инвестиционной программе, которая уже стартовала.

$2 млрд — на развитие за пять лет

Как рассказал журналистам председатель совета директоров группы "Акрон" Александр Попов, в период с 2025 по 2029 годы компания вложит около $2 млрд в ключевые проекты.

"Группа 'Акрон' также продолжает реализацию ряда важных инвестиционных проектов, направленных на обеспечение собственным калийным сырьём и расширение производства на действующих промышленных площадках. Капитальные вложения в 2025–2029 годах составят порядка $2 млрд. На 2025 год инвестиции запланированы на уровне до $500 млн", — отметил Попов.

Приоритетные проекты 2025-2026 годов

Ключевые направления инвестиций уже определены. Среди них:

Запуск первого продукта на Талицком калийном ГОКе — важнейший шаг к сырьевой независимости.

Развитие новгородской площадки, включая:

реконструкцию агрегата аммиака,

завершение строительства второй очереди нитрата кальция,

модернизацию агрегатов карбамида, которая позволит увеличить мощности до 2,5 млн тонн в год.

"Реализация намеченных планов позволит нарастить объём производства товарной продукции до 11 млн тонн в год уже в 2029 году", — добавил Попов.

Что происходит с производством сейчас

В 2024 году группа "Акрон" произвела 8,385 млн тонн товарной продукции — на уровне предыдущего года. Однако по некоторым категориям зафиксировано снижение:

производство удобрений сократилось на 6,8% — до 6,64 млн тонн;

объёмы азотных удобрений уменьшились на 8,4% — до 4,2 млн тонн;

выпуск сложных удобрений снизился на 0,9% — до 2,4 млн тонн.

Кто стоит за проектом

Группа "Акрон" входит в число крупнейших мировых производителей минеральных удобрений. В состав входят предприятия "Акрон" и "Дорогобуж", специализирующиеся на выпуске удобрений и продукции органического синтеза.

Уточнения

