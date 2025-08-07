От потери работы до жизни в автодоме: американка рассказала, как выживает на $18,50 в час

Business Insider: растёт число американцев, которые вынуждены жить в автодомах

В 2020 году для Крис Хоски наступила полоса неудач. Пандемия привела к потере ею работы, где она занималась возвратом продукции в компании по производству кашемировой одежды неподалеку от Детройта на протяжении девяти лет.

Потеряв доход в размере 14 долларов в час, она не смогла больше оплачивать аренду места в парке передвижных домов, и была вынуждена продать свой трейлер за символическую сумму и покинуть город.

"Лишившись работы, я лишилась всего", — поделилась Хоски, которой сейчас 49 лет.

В поисках работы и жилья она приобрела дом на колесах и переехала в северную часть Мичигана, где перебивалась случайными заработками в сфере фастфуда и уборки отелей.

После нескольких месяцев безработицы, в начале июля, она нашла частичную занятость в пункте доставки Amazon с оплатой 18,50 долларов в час. Хоски предпочла бы работать полный день, однако с трудом находила работу более чем на 20 часов в неделю.

Представитель Amazon сообщил Business Insider, что все сотрудники склада в Траверс-Сити работают на условиях неполной занятости или, как это принято в компании, "гибкого графика".

Несмотря на наличие работы, Хоски покрывает расходы на медицину и питание за счет Medicaid и SNAP, а также делит расходы со своим мужем Джейсоном. Хоски не видит перспективы улучшения ситуации. Джейсон недавно устроился на почти полную ставку в компанию по ландшафтному дизайну с зарплатой 16,75 доллара в час, но работа носит сезонный характер.

"Сейчас с финансовой точки зрения все очень плохо, — признается она. — Выбраться из этого становится все сложнее".

Хоски и ее муж — лишь часть растущего числа американцев, которые не могут позволить себе жилье. Многие из них заняты на низкооплачиваемой работе с нестабильным графиком, не обеспечивающей финансовую безопасность и стабильность, необходимые для оплаты постоянно растущей арендной платы. Около 5 миллионов американских работников хотели бы работать полный день, но вынуждены довольствоваться частичной занятостью. В последние годы эта цифра увеличивается.

Министерство жилищного строительства и городского развития США ведет учет людей, вынужденных жить в палатках или автофургонах без доступа к базовым удобствам, обозначая их как "бездомные без крова". Общее число работающих, но не имеющих возможности удовлетворить свои основные потребности, растет.

