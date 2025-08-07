Снижение цен в России обманчиво: эксперты предупреждают о скрытых угрозах

MMI: цены снижаются, но это не дефляция — аналитики предупреждают о скрытой опасности

Аналитики Telegram-канала MMI, комментируя опубликованные 6 августа данные, отмечают, что наблюдаемое в России незначительное сезонное уменьшение индекса потребительских цен не является признаком дефляции.

Фото: pixabay.com is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Деньги

Согласно информации, предоставленной Минэкономразвития, за период с 29 июля по 4 августа в стране зафиксировано снижение цен на 0,13 процента. Это послужило поводом для заявлений о дефляции, которая продолжается уже третью неделю. Тем не менее, специалисты предостерегают от поспешных выводов об устойчивом снижении общего уровня цен.

Эксперты подчеркивают, что на внутреннем рынке сохраняется тенденция к "стабильному и ощутимому росту цен на услуги". Кроме того, существуют опасения относительно возможного резкого обострения ситуации на рынке бензина, где цены продолжают бить рекорды несколько дней подряд. Также отмечаются проблемы, связанные с ценообразованием на мясную продукцию: по данным Минэкономразвития, стоимость свинины выросла на 0,62 процента за прошедшую неделю.

Уточнения

Дефля́ция (от лат. deflatio «сдувание») — снижение общего уровня цен на товары и услуги; процесс, противоположный инфляции. При этом анализируются цены в национальной валюте.





