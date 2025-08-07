Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Toyota на коленях? $9,5 млрд на ветер из-за пошлин Трампа

2:04
Экономика

Повышенные импортные тарифы, инициированные администрацией президента США Дональда Трампа, могут обернуться для японского автопроизводителя Toyota потерей прибыли в размере 9,5 миллиардов долларов. 

Toyota
Фото: commons.wikimedia.org by StaraBlazkova at Czech Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чистая прибыль автоконцерна в период с апреля по июль текущего года сократилась на 36,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По прогнозам Toyota, по итогам финансового года (завершающегося в марте 2026 года) фактическая прибыль компании снизится на 44,2% по сравнению с предыдущим годом. Убытки, связанные с американскими пошлинами, оцениваются в 9,5 млрд долларов, что в семь раз превышает сумму, указанную в предыдущем отчёте.

Согласно информации портала Nikkei Asia, в прошлом финансовом году японские автопроизводители экспортировали около 29% своей продукции на североамериканский рынок, что является самым высоким показателем по сравнению с другими регионами мира. Введение новых импортных пошлин в США влечет за собой значительные финансовые убытки для японских автогигантов: Honda и Mazda сообщили об убытках в размере 201 и 313 миллионов долларов соответственно за первый квартал текущего года.

В июле премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил о достижении соглашения между Токио и Вашингтоном, предусматривающего снижение американских пошлин на японские товары с объявленных ранее 25% до 15%. Кроме того, апрельские пошлины США на импорт японских автомобилей также будут снижены до 15%. Президент США Дональд Трамп подтвердил заключение "масштабной сделки", в рамках которой Япония, в частности, инвестирует 550 миллиардов долларов в американскую экономику, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
