Страх безработицы: жители Финляндии накопили миллиарды евро на счетах

Жители Финляндии резко увеличили сбережения: экономисты назвали причину

В Финляндии жители накопили рекордные сбережения — на их банковских счетах собрано 114 миллиардов евро.

Фото: www.freepik.com by pvproductions is licensed under Free More info Евро

Это происходит из-за страха перед безработицей и неуверенности в будущем. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Helsingin Sanomat, финские домохозяйства откладывают деньги быстрыми темпами.

По статистике Банка Финляндии, к концу июня объем вкладов увеличился до 114,7 миллиарда евро. Экономист из Danske Bank Кайса Кивипелто считает, что такие цифры отражают осторожность потребителей, которые не уверены в своем финансовом положении и не хотят тратить деньги на крупные покупки.

Многие жители опасаются потери работы, так как летом рынок труда оказался слабым. Уровень безработицы в июне составил 9,3%, что является самым высоким показателем за последние девять лет.

Уточнения

Рынок труда — это совокупность экономических отношений, связанных с отношениями купли-продажи специфического товара — рабочей силы, где совершается обмен труда на заработную плату.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.