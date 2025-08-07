Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Страх безработицы: жители Финляндии накопили миллиарды евро на счетах

Жители Финляндии резко увеличили сбережения: экономисты назвали причину
Экономика

В Финляндии жители накопили рекордные сбережения — на их банковских счетах собрано 114 миллиардов евро.

Евро
Фото: www.freepik.com by pvproductions is licensed under Free More info
Евро

Это происходит из-за страха перед безработицей и неуверенности в будущем. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Helsingin Sanomat, финские домохозяйства откладывают деньги быстрыми темпами.

По статистике Банка Финляндии, к концу июня объем вкладов увеличился до 114,7 миллиарда евро. Экономист из Danske Bank Кайса Кивипелто считает, что такие цифры отражают осторожность потребителей, которые не уверены в своем финансовом положении и не хотят тратить деньги на крупные покупки.

Многие жители опасаются потери работы, так как летом рынок труда оказался слабым. Уровень безработицы в июне составил 9,3%, что является самым высоким показателем за последние девять лет. 

Уточнения

Рынок труда — это совокупность экономических отношений, связанных с отношениями купли-продажи специфического товара — рабочей силы, где совершается обмен труда на заработную плату.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
