Трамп в ярости: Испания отказалась от F-35

Испания отказалась от идеи покупать истребители F-35 американского производства и теперь обдумывает варианты с истребителями Eurofighter и проектом Future Combat Air System (FCAS), как стало известно от представителя испанского министерства обороны.
Правительство выделило 6,25 миллиарда евро на закупку новых истребителей, но запланированные дополнительные расходы на оборону сделали невозможным приобретение американских истребителей. Премьер-министр Педро Санчес ранее анонсировал планы увеличить оборонные расходы до 2% от ВВП к 2025 году, однако, несмотря на давление со стороны США, он не готов поднимать расходы до 5% в будущем.
Эту позицию раскритиковал Дональд Трамп, указывая на риск введения дополнительных пошлин на испанские товары. Eurofighter производят компании Airbus, BAE Systems и Leonardо, а FCAS разрабатывают Dassault Aviation, Airbus и Indra Sistemas, сообщает Reuters.
По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.
