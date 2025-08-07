Трамп в ярости: Испания отказалась от F-35

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Испания отказалась от идеи покупать истребители F-35 американского производства и теперь обдумывает варианты с истребителями Eurofighter и проектом Future Combat Air System (FCAS), как стало известно от представителя испанского министерства обороны. 

F-35
Фото: commons.wikimedia.org by Airman 1st Class Zachary Foster, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
F-35

Правительство выделило 6,25 миллиарда евро на закупку новых истребителей, но запланированные дополнительные расходы на оборону сделали невозможным приобретение американских истребителей. Премьер-министр Педро Санчес ранее анонсировал планы увеличить оборонные расходы до 2% от ВВП к 2025 году, однако, несмотря на давление со стороны США, он не готов поднимать расходы до 5% в будущем.

Эту позицию раскритиковал Дональд Трамп, указывая на риск введения дополнительных пошлин на испанские товары. Eurofighter производят компании Airbus, BAE Systems и Leonardо, а FCAS разрабатывают Dassault Aviation, Airbus и Indra Sistemas, сообщает Reuters.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
