Трамп в ярости: Испания отказалась от F-35

Reuters: Испания отказалась от F-35 — названа альтернатива истребителю

Испания отказалась от идеи покупать истребители F-35 американского производства и теперь обдумывает варианты с истребителями Eurofighter и проектом Future Combat Air System (FCAS), как стало известно от представителя испанского министерства обороны.

Фото: commons.wikimedia.org by Airman 1st Class Zachary Foster, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ F-35

Правительство выделило 6,25 миллиарда евро на закупку новых истребителей, но запланированные дополнительные расходы на оборону сделали невозможным приобретение американских истребителей. Премьер-министр Педро Санчес ранее анонсировал планы увеличить оборонные расходы до 2% от ВВП к 2025 году, однако, несмотря на давление со стороны США, он не готов поднимать расходы до 5% в будущем.

Эту позицию раскритиковал Дональд Трамп, указывая на риск введения дополнительных пошлин на испанские товары. Eurofighter производят компании Airbus, BAE Systems и Leonardо, а FCAS разрабатывают Dassault Aviation, Airbus и Indra Sistemas, сообщает Reuters.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.