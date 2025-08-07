Автомобильный парадокс: почему россияне бросились покупать машины в разгар лета

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:11
Экономика

В июле 2025 года в России было продано 120,6 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 11% меньше, чем в прошлом году, но на 34% больше по сравнению с июнем. Несмотря на отпускной сезон, июль стал лучшим месяцем по продажам с начала года.

Покупка машины
Фото: www.freepik.com by prostooleh is licensed under Free More info
Покупка машины

Автодилеры объясняют рост продаж несколькими факторами. Во-первых, банки ожидали снижения ключевой ставки и продлевали депозиты, что способствовало покупкам автомобилей. Во-вторых, укрепление курса евро к доллару также повысило интерес у покупателей. Кроме того, многие поняли, что старые бренды вряд ли вернутся на рынок, и решили не ждать.

Также отмечается, что в июле была активная работа по повышению продаж, включая субсидирование ставок по кредитам и другие программы поддержки. Коммерческий директор автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин отметил, что некоторые дилеры продавали автомобили даже в убыток, чтобы получить деньги на оплату аренды и другие расходы, пишет autostat.

Уточнения

Автомобильный дилер — компания, представляющая автомобильный бренд (торговую марку) в одной или нескольких географических точках, имеющая обученный персонал, финансовые ресурсы, а также торговые, производственные и складские площадки, оборудованные в соответствии с требованиями дилерских стандартов, для розничной или оптовой (корпоративной) продажи, предпродажного и послепродажного сервисного обслуживания автомобилей.
 

