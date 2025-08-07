Инфляция сдаётся: Филиппины раскрывают формулу экономического роста

Экономика Филиппин демонстрирует неожиданный рост ВВП во втором квартале

Во втором квартале текущего года экономика Филиппин продемонстрировала неожиданно высокий рост.

Фото: commons.wikimedia.org by Mike Gonzalez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Филиппин

Согласно данным статистического управления, валовой внутренний продукт увеличился на 5,5% в период с апреля по июнь, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель превысил средний прогноз в 5,4%, основанный на опросе Bloomberg News.

Благодаря замедлению инфляции и устойчивой занятости, этой стране Юго-Восточной Азии удалось продемонстрировать более высокие темпы роста, чем некоторым другим государствам региона. Стимулом для роста послужила также серия снижений процентных ставок, начавшаяся в прошлом году. Глава правительства Эли Ремолона допустил возможность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики центральным банком в ближайшей перспективе.

Представители власти стараются минимизировать влияние на экономику запланированных пошлин, инициированных президентом США Дональдом Трампом, указывая на сравнительно низкую зависимость страны от экспортных операций. С четверга США введут 19-процентный тариф на филиппинские товары, аналогичный ставкам для большинства соседних стран.

В настоящее время президент Фердинанд Маркос-младший ориентируется на рост экономики в диапазоне 5,5-6,5% в текущем году, что несколько ниже предыдущего целевого показателя в 6-8%. Глава Центрального банка Ремолона во вторник заявил о наличии у регулирующих органов возможностей для продолжения цикла смягчения в следующем году после потенциально двух дополнительных снижений на четверть процентного пункта до конца 2025 года.

