Российская рыба на китайском столе: сколько предприятий получили зелёный свет

В Китае зарегистрированы новые российские предприятия для экспорта рыбы. Прошли одобрение суда и предприятие по переработке рыбы.
Число российских поставщиков рыбной продукции, имеющих право экспортировать в Китай, продолжает расти. Недавно разрешение получили мощности четырех организаций: "Дебаркадер Р-79", принадлежащий "Амурводресурсу" из Хабаровского края; комплекс по переработке рыбы "Укинский" от Колхоза имени Бекерева с Камчатки; судно М-0003 "Александр Мироненко" (ООО "Таурус-1" из Мурманской области); и судно МК27434 "Капитан Соколов" (АО "Рыбпроминвест", также из Мурманской области). Информация об этом поступила от пресс-службы Россельхознадзора, распространяемая через Fishnews.
Процесс регистрации осуществлялся с использованием китайской информационной платформы CIFER.
На данный момент 922 российских поставщика имеют возможность экспортировать в Китай охлажденную и замороженную рыбу и морепродукты.
