Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рецепт гаспачо с цукини: готовим дома вкусный и полезный летний суп
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Джастин Тимберлейк рассматривает завершение карьеры из-за болезни Лайма
Почему важно обрезать клубнику в конце лета — рекомендации агрономов
Кардиохирург Бокерия: резкая смена погоды опасна только для людей с хроническими болезнями
Синдром хронической усталости: эти гены могут рассказать, почему вы чувствуете себя истощённым
Озёра в парке парк Грин-Лейкс становятся бирюзовыми благодаря естественному цветению цианобактерий
Психологи: ухудшение самочувствия при бурях может быть эффектом внушения
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане

30 тысяч сверху: нефтяникам ХМАО повысили зарплату

Тюменьстат: доходы нефтегазовой отрасли в ХМАО выросли почти на треть
1:11
Экономика

Согласно последним статистическим сведениям, средний доход работников нефтегазовой отрасли в Ханты-Мансийском автономном округе достиг отметки в 173 216 рублей.

Деньги
Фото: pixabay.com by bearinthenorth is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Как сообщили URA. RU в Тюменьстате, это почти на 20% превосходит показатель предыдущего года.

В ведомстве уточнили, что среднемесячная заработная плата, начисленная в сфере добычи нефти и природного газа в ХМАО в мае 2025 года, равнялась 173 216 рублям, в то время как за аналогичный период 2024 года она составляла 145 088 рублей.

Таким образом, годовой прирост зарплаты нефтяников в Югре составил около 30 тысяч рублей. Этот уровень оплаты труда на 27% выше, чем средняя зарплата по всем видам экономической деятельности в регионе. Аналитики сообщают, что медианная зарплата в ХМАО в июне 2025 года зафиксирована на уровне 146 145 рублей.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Наука и техника
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик Аудио 
Как изменить цвет гортензии с розового на синий — рекомендации агрономов
Садоводство, цветоводство
Как изменить цвет гортензии с розового на синий — рекомендации агрономов Аудио 
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами
Прогнозы и статистика
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Аудио 
Популярное
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов

Узнайте, почему белые медведи избегают встречи с мощными моржами и какие секреты скрывают их гигантские бивни, служащие уникальными инструментами для выживания.

Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Забудьте "сидеть" и "дай лапу": вот что действительно нужно знать вашей собаке
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Алкотестер показал 0,17 — а ты не пил: как работает главный дорожный капкан
Алкотестер показал 0,17 — а ты не пил: как работает главный дорожный капкан
Последние материалы
Синдром хронической усталости: эти гены могут рассказать, почему вы чувствуете себя истощённым
Озёра в парке парк Грин-Лейкс становятся бирюзовыми благодаря естественному цветению цианобактерий
Психологи: ухудшение самочувствия при бурях может быть эффектом внушения
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
В первом полугодии 2025 года стройотрасль России прибавила 4,3% — Росстат
Павел Погребняк пробует свои силы в роли блогера-юмориста
5 коварных признаков перетренированности: ваше тело просит пощады
Сухой массаж: как правильно делать и кому он категорически не подходит
Провизор Булыгина: запивать лекарства нужно только водой
Ирак возобновляет экспорт нефти через Джейхан: названа точная дата
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.