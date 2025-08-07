30 тысяч сверху: нефтяникам ХМАО повысили зарплату

Тюменьстат: доходы нефтегазовой отрасли в ХМАО выросли почти на треть

Согласно последним статистическим сведениям, средний доход работников нефтегазовой отрасли в Ханты-Мансийском автономном округе достиг отметки в 173 216 рублей.

Как сообщили URA. RU в Тюменьстате, это почти на 20% превосходит показатель предыдущего года.

В ведомстве уточнили, что среднемесячная заработная плата, начисленная в сфере добычи нефти и природного газа в ХМАО в мае 2025 года, равнялась 173 216 рублям, в то время как за аналогичный период 2024 года она составляла 145 088 рублей.

Таким образом, годовой прирост зарплаты нефтяников в Югре составил около 30 тысяч рублей. Этот уровень оплаты труда на 27% выше, чем средняя зарплата по всем видам экономической деятельности в регионе. Аналитики сообщают, что медианная зарплата в ХМАО в июне 2025 года зафиксирована на уровне 146 145 рублей.

