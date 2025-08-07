Ждать осталось недолго: турецкий порт готовится к приёму иракской нефти

Ирак возобновляет экспорт нефти через Джейхан: названа точная дата

По словам министра нефти Ирака, Хайяна Абдул Гани отгрузка иракской нефти через трубопровод, ведущий в турецкий порт Джейхан, будет возобновлена в начале августа, ориентировочно 6 или 7 числа.

Об этом сообщило агентство INA. Министр заявил, что после достижения договоренности с Курдистаном, экспорт нефти через турецкий Джейхан начнется в ближайшие дни с первоначальным объемом в 80 тысяч баррелей ежедневно.

Напомним, трубопровод Киркук-Джейхан, соединяющий Ирак с Турцией, был остановлен в феврале 2023 года из-за мощного землетрясения. Впоследствии Анкара приостановила экспорт нефти из северных районов Ирака 25 марта, после решения Международного арбитражного суда в Париже, который установил, что Турция нарушила двусторонние договоренности, поддерживая самостоятельные поставки нефти региональным правительством Курдистана в обход Багдада. Долгое время Ирак пытался договориться с Турцией о восстановлении экспортных операций.

Курдские власти, в течение многих лет, использовали несовершенство конституции для экспорта нефти и поддержания определенной финансовой независимости от федерального правительства в Багдаде. Однако в феврале Верховный федеральный суд Ирака признал существование независимого нефтяного сектора регионального правительства неправомерным и постановил передать центральным властям контроль над разведкой, добычей и экспортными операциями.

Нефтяные компании, осуществляющие деятельность в иракском Курдистане, транспортировали через Турцию около 400 тысяч баррелей нефти ежедневно. Остановка поставок негативно повлияла и на объемы, контролируемые федеральным правительством, — 75 тысяч баррелей в сутки. Также до июля была приостановлена добыча в регионе, пишет "Интерфакс".

