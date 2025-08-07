США тянут вниз? Как внешние факторы толкают Россию к рецессии

Российская экономика может столкнуться с рецессией уже в 2026 году, даже если Центральный банк продолжит смягчать монетарную политику.
К такому заключению пришли эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в своем анализе "Что показывают опережающие индикаторы системных финансовых и макроэкономических рисков?", основанном на статистике, доступной в июле. Аналитики оценили вероятность достижения порогового значения сводного опережающего индикатора (СОИ), который служит для краткосрочного прогнозирования и сигнализирует о приближении рецессии.
В мае (последние доступные данные) значение СОИ, отражающего вероятность вхождения российской экономики в фазу спада, продолжило увеличиваться, достигнув 0,1 после 0,07 в предыдущем месяце, отмечают аналитики ЦМАКП. Критическим значением индекса является 0,18, напоминают они.
Текущий показатель СОИ еще не достиг критической отметки, но прогнозы, учитывающие текущую динамику показателей и их тенденции, указывают на неизбежность его дальнейшего роста и преодоления критического уровня, говорится в аналитической записке. Это обусловлено, в частности, сохранением негативной динамики ряда индикаторов, включая сокращение профицита счета текущих операций платежного баланса России, замедление темпов роста экономики США и повышение риска рецессии в Соединенных Штатах, а также сохранение высоких процентных ставок на российском денежном рынке, пишут "Ведомости".
Реце́ссия (от лат. recessus «отступление») — в экономике (в частности, в макроэкономике), относительно умеренный, некритический спад производства или замедление темпов экономического роста. Термин появился в США в период великой депрессии, чтобы не использовать слово «депрессия», ставшее слишком знаковым.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, почему белые медведи избегают встречи с мощными моржами и какие секреты скрывают их гигантские бивни, служащие уникальными инструментами для выживания.