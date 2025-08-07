Онлайн-торговля перевернула рынок: статистика ФНС за 8 лет

Онлайн-торговля стала лидером: 303 тыс. новых игроков рынка

Согласно данным ФНС за последние восемь лет, в 2024 году онлайн-торговля впервые стала самой популярной сферой для открытия нового бизнеса, опередив традиционных лидеров — строительную отрасль и грузоперевозки.

Фото: freepik.com by ijeab, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина делает покупки в интернет-магазине

Вплоть до 2020 года лидирующие позиции занимали одни и те же пять направлений: строительство (15%), грузовые перевозки (12%), розничная торговля (12%), бьюти-сфера (10%) и оптовая торговля (9%). В период пандемии аренда и управление недвижимостью заменили оптовую торговлю, поднявшись на третье место. Строительство и грузоперевозки разделили первое место. Розничная торговля опустилась на вторую строчку, при этом количество новых предприятий в данной области уменьшилось на 3 тысячи, в то время как в других сферах наблюдался рост. Замыкает пятерку лидеров салоны красоты (9%) и заведения общественного питания с доставкой (8%), пишет Газета.Ru.

В 2022 году электронная коммерция впервые вошла в топ-5, зарегистрировав 124,2 тысячи новых компаний за год и заняв четвертое место, вытеснив салоны красоты. В следующем году e-commerce поднялась на третью позицию, обогнав розничную торговлю, рестораны и доставку еды.

В 2024 году строительство и грузоперевозки впервые потеряли лидерство. В сфере онлайн-торговли в прошлом году было зарегистрировано 303,8 тысячи новых предприятий, что на 82,5 тысячи больше, чем в строительстве, и на 65,3 тысячи больше, чем в грузоперевозках.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





