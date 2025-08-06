Годовой рост цен в термах: 22% это только начало

Отдых в термах: как изменились цены в 2025 году

1:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно анализу, проведенному консалтинговой фирмой NF Group, в первом полугодии 2025 года средняя сумма, которую посетители тратили за час в российских термальных комплексах (центрах оздоровления, предлагающих разнообразные бани, сауны, бассейны, процедуры и развлечения), увеличилась на 22%, достигнув 692 рублей.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info термальный источник

Отмечается, что тарифы без ограничений по времени выросли за тот же период на 21-41%, в зависимости от региона и дня недели. Для сравнения, рост цен на билеты в аквапарки за год был менее значительным и составил 8-14%. В итоге, безлимитное посещение термального комплекса для взрослого в будний день в среднем обойдётся в 2770 рублей, в то время как за аналогичную возможность в аквапарке придётся заплатить около 2220 рублей, сообщают в NF Group.

Представители отрасли подтверждают данную тенденцию. Александр Тертычный, генеральный директор сети отелей и терм Green Flow, утверждает, что средний чек в одном из комплексов сети увеличился на 26% в годовом выражении. В то же время Александр Ручьев, президент девелоперской группы "Основа", занимающейся развитием сети терм под брендом "Термолэнд", заявляет о стабильности цен в этих объектах, что достигается благодаря льготам, акциям и абонементам, передают "Ведомости".

Уточнения

Абонеме́нт (фр. abonnement от фр. abonner - подписывать) — договор, по которому одна сторона (абонент) имеет право пользоваться каким-либо имуществом или право требовать оказания определённых услуг от другой стороны периодически, в течение срока действия договора абонемента.





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