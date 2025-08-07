Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эритрит снижает выработку оксида азота и сужает сосуды мозга — Journal of Applied Physiology
ФСБ: подростки пытались отравить российского военного в Новосибирске
Росатом и МГУ создадут лаборатории для извлечения металлов из отходов
Подготовка к инъекциям: как добиться лучшего результата без осложнений
Кулинары рекомендуют замораживать зелень в растительном масле
Центр семьи "Казан" в Татарстане привлекает туристов легендой о чаше счастья
Врач Евдокименко назвал три ключевых симптома обезвоживания
Солисты Миража заявили, что не жалуются на гонорары после выхода Слова пацана
Синоптик Вильфанд опроверг главный миф про магнитные бури

Технологии становятся политикой? Медведев заново перепишет цифровую стратегию страны

Дмитрий Медведев утверждён главой совета директоров Ростелекома — РИА Новости
0:53
Экономика

Дмитрий Медведев вновь назначен председателем совета директоров "Ростелекома" — крупнейшего телеком-гиганта страны.

Дмитрий Медведев
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by government.ru is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository
Дмитрий Медведев

Как сообщает РИА Новости, на первом заседании нового состава совета директоров, избранного 24 июля, именно его кандидатуру утвердили большинством голосов.

Медведев уже занимал эту должность ранее — его избирали в октябре 2024 года. Теперь он официально сохраняет контроль над стратегическим вектором развития компании.

Вместе с этим были сформированы четыре ключевых комитета: по стратегии, корпоративному управлению, кадрам и аудиту.

Решение укрепляет позиции зампреда Совбеза в экономическом и технологическом блоке страны и сигнализирует о продолжении государственной линии в управлении цифровыми активами России.

Уточнения

ПАО «Ростелеко́м» — российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги связи, цифровые услуги и сервисы населению и другим организациям.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Леопоны — гибриды, которые существуют только в неволе и не имеют потомства
Домашние животные
Леопоны — гибриды, которые существуют только в неволе и не имеют потомства Аудио 
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
Домашние животные
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет Аудио 
Холодный старт двигателя ускоряет износ
Авто
Холодный старт двигателя ускоряет износ Аудио 
Популярное
Забудьте сидеть и дай лапу: вот что действительно нужно знать вашей собаке

Хотите, чтобы ваш пёс слушался с полуслова? Эти 10 команд помогут превратить прогулки и повседневную жизнь в гармоничное и безопасное общение.

Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Последние материалы
Jah Khalib прервал тур по Казахстану из-за критического состояния дочери
Bloomberg: мировой дефицит платины достиг критической стадии в 2025 году
Простой рецепт гречневой лапши со свининой: готовка за 30 минут
Гастроэнтеролог Белоусов рассказал о пользе и рисках зелёного чая
В Госдуме усомнились в намерениях Трампа на фоне готовящейся встречи с Путиным
Минпросвещения: запрет детям мигрантов учиться бесплатно нарушает Конституцию РФ
Обувь, которая визуально увеличивает рост: советы стилистов
Учёные УрФУ испытали бактерии из солёного озера для защиты урожая от засоления
Сланцевый камень подходит для отделки кухни, ванной, спальни и каминов — дизайнеры
Готовый корм безопаснее и сбалансированнее сырого мяса — предупреждают врачи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.