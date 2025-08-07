Технологии становятся политикой? Медведев заново перепишет цифровую стратегию страны

Дмитрий Медведев утверждён главой совета директоров Ростелекома — РИА Новости

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Дмитрий Медведев вновь назначен председателем совета директоров "Ростелекома" — крупнейшего телеком-гиганта страны.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by government.ru is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository Дмитрий Медведев

Как сообщает РИА Новости, на первом заседании нового состава совета директоров, избранного 24 июля, именно его кандидатуру утвердили большинством голосов.

Медведев уже занимал эту должность ранее — его избирали в октябре 2024 года. Теперь он официально сохраняет контроль над стратегическим вектором развития компании.

Вместе с этим были сформированы четыре ключевых комитета: по стратегии, корпоративному управлению, кадрам и аудиту.

Решение укрепляет позиции зампреда Совбеза в экономическом и технологическом блоке страны и сигнализирует о продолжении государственной линии в управлении цифровыми активами России.

Уточнения

ПАО «Ростелеко́м» — российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги связи, цифровые услуги и сервисы населению и другим организациям.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.