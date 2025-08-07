Технологии становятся политикой? Медведев заново перепишет цифровую стратегию страны

Дмитрий Медведев вновь назначен председателем совета директоров "Ростелекома" — крупнейшего телеком-гиганта страны.
Как сообщает РИА Новости, на первом заседании нового состава совета директоров, избранного 24 июля, именно его кандидатуру утвердили большинством голосов.
Медведев уже занимал эту должность ранее — его избирали в октябре 2024 года. Теперь он официально сохраняет контроль над стратегическим вектором развития компании.
Вместе с этим были сформированы четыре ключевых комитета: по стратегии, корпоративному управлению, кадрам и аудиту.
Решение укрепляет позиции зампреда Совбеза в экономическом и технологическом блоке страны и сигнализирует о продолжении государственной линии в управлении цифровыми активами России.
ПАО «Ростелеко́м» — российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги связи, цифровые услуги и сервисы населению и другим организациям.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Хотите, чтобы ваш пёс слушался с полуслова? Эти 10 команд помогут превратить прогулки и повседневную жизнь в гармоничное и безопасное общение.