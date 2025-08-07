Глобальный дефицит платины был спланирован заранее? Вот почему этот металл превращается в геополитическое оружие

Bloomberg: мировой дефицит платины достиг критической стадии в 2025 году

Платина стремительно превращается в один из самых дефицитных и дорогих ресурсов на планете.

Как сообщает Bloomberg, многолетний дефицит этого драгоценного металла достиг критической стадии: банки в Лондоне сражаются за остатки, а Китай и США скупают всё доступное на рынке.

Цены на платину рвутся вверх, делая её одним из самых прибыльных товаров 2025 года. Причина — истощение запасов, растущий спрос, а также страх перед торговыми ограничениями. В Лондоне и Цюрихе уже наблюдается острый дефицит, и трейдерам приходится с опаской считать каждую унцию.

Особенно активно действует Китай — всего за второй квартал страна закупила рекордные 1,2 миллиона унций, хотя внутреннее потребление вряд ли может объяснить такие объемы.

Эксперты подозревают: запасы могут копиться в закрытых хранилищах, недоступных для наблюдения, ведь экспорт платины из Китая практически невозможен, а закупками управляет государственная China Platinum Co.

Финансовые аналитики признаются: о настоящем объеме запасов мало что известно, особенно в Лондоне, где отсутствует полная прозрачность.

Всё это усиливает ажиотаж — трейдеры, хедж-фонды и крупные игроки буквально "охотятся" за каждой партией, пока рынок не остался пуст.

Уточнения

Пла́тина (химический символ — Pt от лат. Platinum) — химический элемент 10-й группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы восьмой группы, VIIIB), шестого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 78.



