Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Солисты Миража заявили, что не жалуются на гонорары после выхода Слова пацана
Синоптик Вильфанд опроверг главный миф про магнитные бури
Зелёные помидоры дозреют за 2 дня при хранении с яблоками — агрономы
Техэксперт Александр Тарасов: перед дорогой нужно проверить давление и износ протектора
Jah Khalib прервал тур по Казахстану из-за критического состояния дочери
Простой рецепт гречневой лапши со свининой: готовка за 30 минут
Гастроэнтеролог Белоусов рассказал о пользе и рисках зелёного чая
В Госдуме усомнились в намерениях Трампа на фоне готовящейся встречи с Путиным
Минпросвещения: запрет детям мигрантов учиться бесплатно нарушает Конституцию РФ

Глобальный дефицит платины был спланирован заранее? Вот почему этот металл превращается в геополитическое оружие

Bloomberg: мировой дефицит платины достиг критической стадии в 2025 году
1:27
Экономика

Платина стремительно превращается в один из самых дефицитных и дорогих ресурсов на планете.

платина
Фото: GPT-4.0 mini is licensed under Free More info
платина

Как сообщает Bloomberg, многолетний дефицит этого драгоценного металла достиг критической стадии: банки в Лондоне сражаются за остатки, а Китай и США скупают всё доступное на рынке.

Цены на платину рвутся вверх, делая её одним из самых прибыльных товаров 2025 года. Причина — истощение запасов, растущий спрос, а также страх перед торговыми ограничениями. В Лондоне и Цюрихе уже наблюдается острый дефицит, и трейдерам приходится с опаской считать каждую унцию.

Особенно активно действует Китай — всего за второй квартал страна закупила рекордные 1,2 миллиона унций, хотя внутреннее потребление вряд ли может объяснить такие объемы.

Эксперты подозревают: запасы могут копиться в закрытых хранилищах, недоступных для наблюдения, ведь экспорт платины из Китая практически невозможен, а закупками управляет государственная China Platinum Co.

Финансовые аналитики признаются: о настоящем объеме запасов мало что известно, особенно в Лондоне, где отсутствует полная прозрачность.

Всё это усиливает ажиотаж — трейдеры, хедж-фонды и крупные игроки буквально "охотятся" за каждой партией, пока рынок не остался пуст.

Уточнения

Пла́тина (химический символ — Pt от лат. Platinum) — химический элемент 10-й группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы восьмой группы, VIIIB), шестого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 78.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
Домашние животные
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане Аудио 
Холодный старт двигателя ускоряет износ
Авто
Холодный старт двигателя ускоряет износ Аудио 
Популярное
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов

Узнайте, почему белые медведи избегают встречи с мощными моржами и какие секреты скрывают их гигантские бивни, служащие уникальными инструментами для выживания.

Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Забудьте сидеть и дай лапу: вот что действительно нужно знать вашей собаке
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Последние материалы
Jah Khalib прервал тур по Казахстану из-за критического состояния дочери
Bloomberg: мировой дефицит платины достиг критической стадии в 2025 году
Простой рецепт гречневой лапши со свининой: готовка за 30 минут
Гастроэнтеролог Белоусов рассказал о пользе и рисках зелёного чая
В Госдуме усомнились в намерениях Трампа на фоне готовящейся встречи с Путиным
Минпросвещения: запрет детям мигрантов учиться бесплатно нарушает Конституцию РФ
Обувь, которая визуально увеличивает рост: советы стилистов
Учёные УрФУ испытали бактерии из солёного озера для защиты урожая от засоления
Сланцевый камень подходит для отделки кухни, ванной, спальни и каминов — дизайнеры
Готовый корм безопаснее и сбалансированнее сырого мяса — предупреждают врачи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.