Лазейку закрыли: США нашли способ полностью перекрыть каналы российской нефти

США расширили определение российской нефти — РИА Новости

Власти США пересмотрели трактовку термина "российская нефть" — теперь под это определение подпадает не только топливо, напрямую поступающее из РФ, но и всё, что связано с её переработкой или экспортом, независимо от цепочки поставок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на новый указ президента Дональда Трампа.

Документ уточняет: к "нефти из Российской Федерации" относятся сырая нефть и нефтепродукты, которые были добыты, переработаны или экспортированы из России — даже если в сделке участвуют иностранные посредники или транзитные государства.

Такая мера расширяет санкционное покрытие и делает невозможным обход ограничений через третьи страны.

Решение стало частью экономических мер против Индии, на которую также были наложены торговые пошлины.

