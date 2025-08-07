Индия делает ставку на Россию: что их объединит против западного давления

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
РИА Новости: Россия и Индия договорились активизировать промышленное сотрудничество
Экономика

На фоне глобальной турбулентности и давления со стороны западных стран Россия и Индия усиливают двустороннее экономическое партнёрство.

One P-8I aircraft flanked by two MiG-29 Ks at the 2015 Republic Day Parade in New Delhi
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство торговли и промышленности Индии, стороны договорились активизировать промышленное сотрудничество по итогам 11-го заседания Индийско-российской рабочей группы в Нью-Дели.

Сферы взаимодействия охватывают ключевые отрасли: алюминиевое производство, удобрения, железнодорожный транспорт, а также совместную работу над технологиями для горнодобывающей промышленности, геологоразведки и утилизации отходов.

Заявление прозвучало вскоре после того, как официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал прокомментировал действия США, введших дополнительные пошлины на индийские товары.

Нью-Дели, по его словам, намерен решительно защищать национальные интересы — в том числе путём укрепления стратегических альянсов, таких как партнёрство с Россией.

Уточнения

И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — государство в Южной Азии. Население на 2024 год составило 1,45 миллиарда человек, территория — 3 287 263 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Южной Азии.

