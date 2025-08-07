Индия делает ставку на Россию: что их объединит против западного давления

На фоне глобальной турбулентности и давления со стороны западных стран Россия и Индия усиливают двустороннее экономическое партнёрство.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство торговли и промышленности Индии, стороны договорились активизировать промышленное сотрудничество по итогам 11-го заседания Индийско-российской рабочей группы в Нью-Дели.
Сферы взаимодействия охватывают ключевые отрасли: алюминиевое производство, удобрения, железнодорожный транспорт, а также совместную работу над технологиями для горнодобывающей промышленности, геологоразведки и утилизации отходов.
Заявление прозвучало вскоре после того, как официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал прокомментировал действия США, введших дополнительные пошлины на индийские товары.
Нью-Дели, по его словам, намерен решительно защищать национальные интересы — в том числе путём укрепления стратегических альянсов, таких как партнёрство с Россией.
