РИА Новости: Россия и Индия договорились активизировать промышленное сотрудничество

На фоне глобальной турбулентности и давления со стороны западных стран Россия и Индия усиливают двустороннее экономическое партнёрство.

Фото: commons.wikimedia.org by Пит Соуза, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ One P-8I aircraft flanked by two MiG-29 Ks at the 2015 Republic Day Parade in New Delhi

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство торговли и промышленности Индии, стороны договорились активизировать промышленное сотрудничество по итогам 11-го заседания Индийско-российской рабочей группы в Нью-Дели.

Сферы взаимодействия охватывают ключевые отрасли: алюминиевое производство, удобрения, железнодорожный транспорт, а также совместную работу над технологиями для горнодобывающей промышленности, геологоразведки и утилизации отходов.

Заявление прозвучало вскоре после того, как официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал прокомментировал действия США, введших дополнительные пошлины на индийские товары.

Нью-Дели, по его словам, намерен решительно защищать национальные интересы — в том числе путём укрепления стратегических альянсов, таких как партнёрство с Россией.

