Индекс Мосбиржи взлетел до небес: заявление Трампа о Путине спровоцировало бурный рост

Индекс Мосбиржи достиг максимума за две недели после слов Трампа о прогрессе в переговорах — РБК

На фоне слов президента США Дональда Трампа о "прогрессе" в переговорах по урегулированию украинского конфликта индекс Мосбиржи в среду, 6 августа, вырос на 0,33% и преодолел отметку 2800 пунктов — до 2800,01.

Это максимальное значение почти за две недели. Однако уже спустя 26 минут рост замедлился, индекс откатился к 2799,59 пунктам.

Ранее Трамп в соцсетях сообщил, что встреча российского президента Владимира Путина и американского спецпосланника Стива Уиткоффа в Москве прошла продуктивно. Именно это заявление, по мнению аналитиков РБК, могло спровоцировать рост рынка.

Тем не менее эффект оказался недолгим. На пике дня, к 19:33 мск, в лидерах роста были обыкновенные акции "Ростелекома" (+4,79%), ЮГК (+4,36%), "Россетей" (+3,07%), ПИКа (+1,49%) и "Совкомфлота" (+1,27%).

Несмотря на кратковременный оптимизм инвесторов, рынок быстро вернулся в режим ожидания — без внятных сигналов о конкретных договорённостях между сторонами.

Московская биржа — крупнейший российский биржевой холдинг, является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, углеродными единицами, драгоценными металлами, зерном и сахаром.



