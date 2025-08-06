Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эзотерик: черные коты — к деньгам, рыжие — к браку, белые — к удаче
Павел Табаков и Софья Синицына вместе отпраздновали пятилетие дочери Мии
Дибров хочет оставить бывшую жену без виллы и без детей после развода
Добавьте в кашу из тыквы орехи, изюм и специи для сладкого и кремового вкуса
Голос из океана: почему звук Джулия сбил с толку учёных NASA
Как отпугнуть пауков? Розмарин, эвкалипт и тимьян — ваш натуральный помощник
Морское пассажирское судно отправилось в тестовый рейс из Сочи в Сухум — ТАСС
5 упражнений против сутулости: как исправить осанку в домашних условиях
Парники и теплицы: выбираем оптимальный вариант для вашего участка

Внезапный запрет на полёты: почему Эмираты отказываются от рейсов из Судана

Все рейсы между Суданом и ОАЭ приостановлены — телеканал Asharq News
2:32
Экономика

С утра среды между Суданом и Объединёнными Арабскими Эмиратами полностью остановлено авиасообщение. Пассажиры, планировавшие рейсы из Порт-Судана и Дубая, не смогли вылететь. Это решение может быть связано с растущим дипломатическим кризисом между двумя странами.

Отмена рейса
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Отмена рейса

Запрет без предупреждения

По информации телеканала Asharq News, Главное управление гражданской авиации ОАЭ неожиданно уведомило суданские авиакомпании о приостановке всех рейсов.

"Все рейсы между Суданом и ОАЭ приостановлены", — сообщил один из источников.

Это заявление стало полной неожиданностью для суданской стороны.

Хартум в недоумении

Суданские авиавласти подтвердили, что были поставлены перед фактом — им запретили как вылет из ОАЭ, так и посадку в эмиратских аэропортах.

"Управление гражданской авиации и суданские авиакомпании были удивлены запретом властей ОАЭ на посадку [самолётов] суданских авиакомпаний в эмиратских аэропортах, а также запретом на вылет самолёта одной из суданских авиакомпаний из аэропорта Абу-Даби", — сказано Суданским информационным агентством.

На фоне политического обострения

Ситуация развивается на фоне напряжённости в отношениях между Хартумом и Абу-Даби. Ранее Хартум обвинил Эмираты в поставках вооружённых наёмников из Колумбии для поддержки "Сил быстрого реагирования" (СБР), участвующих в конфликте на территории Судана.

Разрыв отношений и международный иск

6 мая Совет безопасности и обороны Судана, возглавляемый главнокомандующим ВС Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом, принял решение о разрыве дипломатических отношений с ОАЭ. Посольство и консульство в Абу-Даби были закрыты.

Накануне, в марте, Судан подал иск против ОАЭ в Международный суд ООН, обвиняя эмиратские власти в поддержке СБР — политической, военной и финансовой. Однако уже 5 мая Международный суд отклонил этот иск, посчитав аргументы Судана недостаточными.

Что дальше

Судьба авиасообщения между двумя странами остаётся неопределённой. Пока очевидно одно: дипломатическая буря между Хартумом и Абу-Даби вышла за рамки слов и уже влияет на обычных пассажиров.

Уточнения

Суда́н (араб. السودان‎, англ. Sudan), полное название — Респу́блика Суда́н (араб. جمهورية السودانДжумхурийат ас-Судан, англ. Republic of Sudan) — государство, расположенное на северо-востоке Африки.

Объединённые Ара́бские Эмира́ты (араб. الإِمَارات العربِيَّة المُتَّحِدة‎ [al ʔimaːˈraːt al ʕaraˈbijːa al mutˈtaħida], англ. United Arab Emirates; сокращённо — Ара́бские Эмира́ты или просто Эмира́ты, аббревиатура — ОАЭ) — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов (араб. إِمَارَاتُ‎ [имара́т], ед. ч. إِمَارَة‎ [има́ра]), каждый из которых представляет собой государство — абсолютную монархию: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Домашние животные
Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями Аудио 
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами
Домашние животные
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами Аудио 
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами
Прогнозы и статистика
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Аудио 
Популярное
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов

Узнайте, почему белые медведи избегают встречи с мощными моржами и какие секреты скрывают их гигантские бивни, служащие уникальными инструментами для выживания.

Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Забудьте "сидеть" и "дай лапу": вот что действительно нужно знать вашей собаке
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Алкотестер показал 0,17 — а ты не пил: как работает главный дорожный капкан
Алкотестер показал 0,17 — а ты не пил: как работает главный дорожный капкан
Последние материалы
Как отпугнуть пауков? Розмарин, эвкалипт и тимьян — ваш натуральный помощник
Все рейсы между Суданом и ОАЭ приостановлены — телеканал Asharq News
Морское пассажирское судно отправилось в тестовый рейс из Сочи в Сухум — ТАСС
5 упражнений против сутулости: как исправить осанку в домашних условиях
Парники и теплицы: выбираем оптимальный вариант для вашего участка
Как выбрать идеальный тоник: советы для сухой, жирной и чувствительной кожи
Медики назвали основные симптомы и методы лечения сколиоза
С 1 сентября 2025 года вырастет штраф за непропуск спецтранспорта
Голос Скарлетт Йоханссон стал основой для распугивания волков на фермах США
В течение дня наблюдалось несколько шествий с красными флагами и революционными песнями… — писала газета Новое время 7 августа 1906 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.