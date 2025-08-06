Внезапный запрет на полёты: почему Эмираты отказываются от рейсов из Судана

С утра среды между Суданом и Объединёнными Арабскими Эмиратами полностью остановлено авиасообщение. Пассажиры, планировавшие рейсы из Порт-Судана и Дубая, не смогли вылететь. Это решение может быть связано с растущим дипломатическим кризисом между двумя странами.
По информации телеканала Asharq News, Главное управление гражданской авиации ОАЭ неожиданно уведомило суданские авиакомпании о приостановке всех рейсов.
"Все рейсы между Суданом и ОАЭ приостановлены", — сообщил один из источников.
Это заявление стало полной неожиданностью для суданской стороны.
Суданские авиавласти подтвердили, что были поставлены перед фактом — им запретили как вылет из ОАЭ, так и посадку в эмиратских аэропортах.
"Управление гражданской авиации и суданские авиакомпании были удивлены запретом властей ОАЭ на посадку [самолётов] суданских авиакомпаний в эмиратских аэропортах, а также запретом на вылет самолёта одной из суданских авиакомпаний из аэропорта Абу-Даби", — сказано Суданским информационным агентством.
Ситуация развивается на фоне напряжённости в отношениях между Хартумом и Абу-Даби. Ранее Хартум обвинил Эмираты в поставках вооружённых наёмников из Колумбии для поддержки "Сил быстрого реагирования" (СБР), участвующих в конфликте на территории Судана.
6 мая Совет безопасности и обороны Судана, возглавляемый главнокомандующим ВС Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом, принял решение о разрыве дипломатических отношений с ОАЭ. Посольство и консульство в Абу-Даби были закрыты.
Накануне, в марте, Судан подал иск против ОАЭ в Международный суд ООН, обвиняя эмиратские власти в поддержке СБР — политической, военной и финансовой. Однако уже 5 мая Международный суд отклонил этот иск, посчитав аргументы Судана недостаточными.
Судьба авиасообщения между двумя странами остаётся неопределённой. Пока очевидно одно: дипломатическая буря между Хартумом и Абу-Даби вышла за рамки слов и уже влияет на обычных пассажиров.
Суда́н (араб. السودان, англ. Sudan), полное название — Респу́блика Суда́н (араб. جمهورية السودان Джумхурийат ас-Судан, англ. Republic of Sudan) — государство, расположенное на северо-востоке Африки.
Объединённые Ара́бские Эмира́ты (араб. الإِمَارات العربِيَّة المُتَّحِدة [al ʔimaːˈraːt al ʕaraˈbijːa al mutˈtaħida], англ. United Arab Emirates; сокращённо — Ара́бские Эмира́ты или просто Эмира́ты, аббревиатура — ОАЭ) — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов (араб. إِمَارَاتُ [имара́т], ед. ч. إِمَارَة [има́ра]), каждый из которых представляет собой государство — абсолютную монархию: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, почему белые медведи избегают встречи с мощными моржами и какие секреты скрывают их гигантские бивни, служащие уникальными инструментами для выживания.