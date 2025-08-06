Внезапный запрет на полёты: почему Эмираты отказываются от рейсов из Судана

Все рейсы между Суданом и ОАЭ приостановлены — телеканал Asharq News

2:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

С утра среды между Суданом и Объединёнными Арабскими Эмиратами полностью остановлено авиасообщение. Пассажиры, планировавшие рейсы из Порт-Судана и Дубая, не смогли вылететь. Это решение может быть связано с растущим дипломатическим кризисом между двумя странами.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Отмена рейса

Запрет без предупреждения

По информации телеканала Asharq News, Главное управление гражданской авиации ОАЭ неожиданно уведомило суданские авиакомпании о приостановке всех рейсов.

"Все рейсы между Суданом и ОАЭ приостановлены", — сообщил один из источников.

Это заявление стало полной неожиданностью для суданской стороны.

Хартум в недоумении

Суданские авиавласти подтвердили, что были поставлены перед фактом — им запретили как вылет из ОАЭ, так и посадку в эмиратских аэропортах.

"Управление гражданской авиации и суданские авиакомпании были удивлены запретом властей ОАЭ на посадку [самолётов] суданских авиакомпаний в эмиратских аэропортах, а также запретом на вылет самолёта одной из суданских авиакомпаний из аэропорта Абу-Даби", — сказано Суданским информационным агентством.

На фоне политического обострения

Ситуация развивается на фоне напряжённости в отношениях между Хартумом и Абу-Даби. Ранее Хартум обвинил Эмираты в поставках вооружённых наёмников из Колумбии для поддержки "Сил быстрого реагирования" (СБР), участвующих в конфликте на территории Судана.

Разрыв отношений и международный иск

6 мая Совет безопасности и обороны Судана, возглавляемый главнокомандующим ВС Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом, принял решение о разрыве дипломатических отношений с ОАЭ. Посольство и консульство в Абу-Даби были закрыты.

Накануне, в марте, Судан подал иск против ОАЭ в Международный суд ООН, обвиняя эмиратские власти в поддержке СБР — политической, военной и финансовой. Однако уже 5 мая Международный суд отклонил этот иск, посчитав аргументы Судана недостаточными.

Что дальше

Судьба авиасообщения между двумя странами остаётся неопределённой. Пока очевидно одно: дипломатическая буря между Хартумом и Абу-Даби вышла за рамки слов и уже влияет на обычных пассажиров.

Уточнения

Суда́н (араб. السودان‎, англ. Sudan), полное название — Респу́блика Суда́н (араб. جمهورية السودان‎ Джумхурийат ас-Судан, англ. Republic of Sudan) — государство, расположенное на северо-востоке Африки.



Объединённые Ара́бские Эмира́ты (араб. الإِمَارات العربِيَّة المُتَّحِدة‎ [al ʔimaːˈraːt al ʕaraˈbijːa al mutˈtaħida], англ. United Arab Emirates; сокращённо — Ара́бские Эмира́ты или просто Эмира́ты, аббревиатура — ОАЭ) — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов (араб. إِمَارَاتُ‎ [имара́т], ед. ч. إِمَارَة‎ [има́ра]), каждый из которых представляет собой государство — абсолютную монархию: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа.



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