Такого в России ещё не выпускали: на Урале оживает металлургическая мощь

Уже этой осенью на карте Свердловской области появится промышленный объект федерального значения. На площадке бывшего Новоалапаевского металлургического завода откроется первая очередь нового производства — завода "Нейвсталь", где будут выпускать мелющие стальные шары. И не простые, а уникальные по своим характеристикам.
Завод "Нейвсталь" станет первым и пока единственным предприятием в России, где будут производиться кованые шары диаметром 140 мм повышенной твёрдости. На первом этапе здесь планируется выпускать около 290 тысяч тонн продукции в год, но со временем объёмы вырастут почти вдвое — до 540 тысяч тонн.
Запуск завода даст Алапаевску не только промышленный импульс, но и 400 новых рабочих мест, что особенно важно для развития малых городов региона.
В сентябре территория бывшего завода получит статус особой экономической зоны (ОЭЗ) — часть федерального проекта "Титановая долина". На площади более 100 гектаров появится промышленный кластер с рядом металлургических предприятий-резидентов.
Именно здесь уже стартовало строительство "Нейвстали", куда недавно с рабочим визитом приехал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.
"Сегодня посетил стройплощадку завода "Нейвасталь" по производству мелющих стальных шаров, который в этом году начнёт свою работу", — написал он в своём Telegram-канале.
Пока в Алапаевске развивают индустрию, не забывают и про соцсферу. Врио главы региона побывал в средней школе № 15, где завершаются работы на новой спортплощадке. Открытие планируют уже к середине августа.
Также Паслер поручил до 20 августа завершить прокладку инженерных сетей на улице Фрунзе, подключиться к уже существующим коммуникациям и провести опрессовку — чтобы системы работали без сбоев в осенне-зимний период.
Не обошли вниманием и соседний посёлок — Верхнюю Синячиху. В ходе визита было решено начать проработку вопроса о строительстве нового здания школы № 2. Состояние текущего здания вызывает серьёзные опасения: по оценке специалистов, его износ составляет 58%.
Фа́брика (от лат. fabrica — мастерская; заво́д) — промышленное предприятие, основанное на применении машин, характеризующееся крупномасштабным производством.
Алапа́евск — город областного подчинения в Свердловской области России.
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