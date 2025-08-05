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Такого в России ещё не выпускали: на Урале оживает металлургическая мощь

В Свердловской области откроется первый в России завод по производству кованых шаров повышенной твёрдости — врио губернатора Денис Паслер
2:38
Экономика

Уже этой осенью на карте Свердловской области появится промышленный объект федерального значения. На площадке бывшего Новоалапаевского металлургического завода откроется первая очередь нового производства — завода "Нейвсталь", где будут выпускать мелющие стальные шары. И не простые, а уникальные по своим характеристикам.

Производство шаров
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Производство шаров

Единственный в стране: какие шары будет выпускать "Нейвсталь"

Завод "Нейвсталь" станет первым и пока единственным предприятием в России, где будут производиться кованые шары диаметром 140 мм повышенной твёрдости. На первом этапе здесь планируется выпускать около 290 тысяч тонн продукции в год, но со временем объёмы вырастут почти вдвое — до 540 тысяч тонн.

Запуск завода даст Алапаевску не только промышленный импульс, но и 400 новых рабочих мест, что особенно важно для развития малых городов региона.

Новая жизнь на старом месте

В сентябре территория бывшего завода получит статус особой экономической зоны (ОЭЗ) — часть федерального проекта "Титановая долина". На площади более 100 гектаров появится промышленный кластер с рядом металлургических предприятий-резидентов.

Именно здесь уже стартовало строительство "Нейвстали", куда недавно с рабочим визитом приехал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

"Сегодня посетил стройплощадку завода "Нейвасталь" по производству мелющих стальных шаров, который в этом году начнёт свою работу", — написал он в своём Telegram-канале.

Образование и инфраструктура: внимание к деталям

Пока в Алапаевске развивают индустрию, не забывают и про соцсферу. Врио главы региона побывал в средней школе № 15, где завершаются работы на новой спортплощадке. Открытие планируют уже к середине августа.

Также Паслер поручил до 20 августа завершить прокладку инженерных сетей на улице Фрунзе, подключиться к уже существующим коммуникациям и провести опрессовку — чтобы системы работали без сбоев в осенне-зимний период.

Что ждёт Верхнюю Синячиху

Не обошли вниманием и соседний посёлок — Верхнюю Синячиху. В ходе визита было решено начать проработку вопроса о строительстве нового здания школы № 2. Состояние текущего здания вызывает серьёзные опасения: по оценке специалистов, его износ составляет 58%.

Уточнения

Фа́брика (от лат. fabrica — мастерская; заво́д) — промышленное предприятие, основанное на применении машин, характеризующееся крупномасштабным производством.

Алапа́евск — город областного подчинения в Свердловской области России.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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