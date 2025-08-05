Такого в России ещё не выпускали: на Урале оживает металлургическая мощь

В Свердловской области откроется первый в России завод по производству кованых шаров повышенной твёрдости — врио губернатора Денис Паслер

2:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Уже этой осенью на карте Свердловской области появится промышленный объект федерального значения. На площадке бывшего Новоалапаевского металлургического завода откроется первая очередь нового производства — завода "Нейвсталь", где будут выпускать мелющие стальные шары. И не простые, а уникальные по своим характеристикам.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Производство шаров

Единственный в стране: какие шары будет выпускать "Нейвсталь"

Завод "Нейвсталь" станет первым и пока единственным предприятием в России, где будут производиться кованые шары диаметром 140 мм повышенной твёрдости. На первом этапе здесь планируется выпускать около 290 тысяч тонн продукции в год, но со временем объёмы вырастут почти вдвое — до 540 тысяч тонн.

Запуск завода даст Алапаевску не только промышленный импульс, но и 400 новых рабочих мест, что особенно важно для развития малых городов региона.

Новая жизнь на старом месте

В сентябре территория бывшего завода получит статус особой экономической зоны (ОЭЗ) — часть федерального проекта "Титановая долина". На площади более 100 гектаров появится промышленный кластер с рядом металлургических предприятий-резидентов.

Именно здесь уже стартовало строительство "Нейвстали", куда недавно с рабочим визитом приехал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

"Сегодня посетил стройплощадку завода "Нейвасталь" по производству мелющих стальных шаров, который в этом году начнёт свою работу", — написал он в своём Telegram-канале.

Образование и инфраструктура: внимание к деталям

Пока в Алапаевске развивают индустрию, не забывают и про соцсферу. Врио главы региона побывал в средней школе № 15, где завершаются работы на новой спортплощадке. Открытие планируют уже к середине августа.

Также Паслер поручил до 20 августа завершить прокладку инженерных сетей на улице Фрунзе, подключиться к уже существующим коммуникациям и провести опрессовку — чтобы системы работали без сбоев в осенне-зимний период.

Что ждёт Верхнюю Синячиху

Не обошли вниманием и соседний посёлок — Верхнюю Синячиху. В ходе визита было решено начать проработку вопроса о строительстве нового здания школы № 2. Состояние текущего здания вызывает серьёзные опасения: по оценке специалистов, его износ составляет 58%.

Уточнения

Фа́брика (от лат. fabrica — мастерская; заво́д) — промышленное предприятие, основанное на применении машин, характеризующееся крупномасштабным производством.



Алапа́евск — город областного подчинения в Свердловской области России.



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