Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Уфе врачи удалили огромную опухоль из сердца 62-летней женщины
Для снятия мышечной боли физиотерапевты рекомендуют холодный душ и движение
МВД предложило штрафовать за выезд на питбайках на дороги общего
Редкие фото Бьянки Цензори до Канье Уэста вызвали ажиотаж
Анализ ДНК показал, что вождь викингов с мечами был женщиной
Ветеринар Шеляков: обезвоживание у кошек связано с расположением и видом миски
Этот цвет плитки больше не в моде: как визуально обновить ванную без капитального ремонта
Не только башни: 7 мест в Болонье, которые лучше любого путеводителя
Валерий Леонтьев примет участие в фестивале Новая волна в Казани

Готовая еда станет безопаснее: Минпромторг и супермаркеты объединились

Готовая еда в России станет безопаснее: эксперты оценили новый ГОСТ
1:19
Экономика

Минпромторг РФ совместно с крупнейшими торговыми сетями "Магнит", X5, "Вкусвилл", "Лента" и "Яндекс Лавка" работает над созданием стандарта на готовую еду.

Еда
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Еда

Об этом говорится в пресс-релизе министерства. Совместно с Роскачеством был разработан ГОСТ Р 55889-2024, который вступил в силу с 1 июня 2025 года. Этот стандарт адаптирует обязательные требования системы управления производством пищевой продукции (ХАСПП) для производителей готовой еды.

Статс-секретарь и замглавы Минпромторга Роман Чекушов отметил, что работа с бизнесом повысит прозрачность процессов и поможет развить сферу готовой еды. Установление правового понятия "готовой еды" позволит более точно прописать требования безопасности, принимая во внимание особенности сырья, приготовления и хранения, пишет "Агроэксперт".

Ранее руководитель Роскачества Максим Протасов упомянул о планах организации по исследованию готовых продуктов. Объем продаж готовой пищи в России растет, и очень важно отслеживать безопасность этой товарной категории на всех этапах снабжения.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; русский язык заимствовал слово, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского), также предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Пересечение двойной сплошной с пунктиром грозит штрафом или лишением прав
Авто
Пересечение двойной сплошной с пунктиром грозит штрафом или лишением прав Аудио 
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами
Домашние животные
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами Аудио 
Названы причины замедленного роста мышц и способы их устранения
Новости спорта
Названы причины замедленного роста мышц и способы их устранения Аудио 
Популярное
325 миллионов лет спустя: в крупнейшей пещере мира найдены останки доисторических морских чудовищ

В Мамонтовой пещере обнаружены окаменелости двух древних акул, возраст которых составляет 325 миллионов лет, открывающие новые горизонты в изучении экосистем.

В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами
Акулы пытались напасть и были парализованы: природа нашла способ поставить акулу на место
Леопон: уникальный гибрид, который не смог выжить в мире животных — кто и зачем создавал этих зверей
Универсальный, прочный, гибкий: один материал для упаковки, одежды и даже для электроники
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов
Шокирующее заявление психолога о Диброве: зачем ему тест на отцовство?
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Последние материалы
Редкие фото Бьянки Цензори до Канье Уэста вызвали ажиотаж
Анализ ДНК показал, что вождь викингов с мечами был женщиной
Ветеринар Шеляков: обезвоживание у кошек связано с расположением и видом миски
Этот цвет плитки больше не в моде: как визуально обновить ванную без капитального ремонта
Не только башни: 7 мест в Болонье, которые лучше любого путеводителя
Валерий Леонтьев примет участие в фестивале Новая волна в Казани
Готовая еда в России станет безопаснее: эксперты оценили новый ГОСТ
Эксперты: пять способов избежать обмана при покупке машины
Рецепт тонких блинчиков с дырочками без соды, дрожжей и разрыхлителя
Сбалансированное меню на день: советы диетологов и пример плана питания
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.