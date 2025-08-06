Готовая еда станет безопаснее: Минпромторг и супермаркеты объединились

Готовая еда в России станет безопаснее: эксперты оценили новый ГОСТ

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Минпромторг РФ совместно с крупнейшими торговыми сетями "Магнит", X5, "Вкусвилл", "Лента" и "Яндекс Лавка" работает над созданием стандарта на готовую еду.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Еда

Об этом говорится в пресс-релизе министерства. Совместно с Роскачеством был разработан ГОСТ Р 55889-2024, который вступил в силу с 1 июня 2025 года. Этот стандарт адаптирует обязательные требования системы управления производством пищевой продукции (ХАСПП) для производителей готовой еды.

Статс-секретарь и замглавы Минпромторга Роман Чекушов отметил, что работа с бизнесом повысит прозрачность процессов и поможет развить сферу готовой еды. Установление правового понятия "готовой еды" позволит более точно прописать требования безопасности, принимая во внимание особенности сырья, приготовления и хранения, пишет "Агроэксперт".

Ранее руководитель Роскачества Максим Протасов упомянул о планах организации по исследованию готовых продуктов. Объем продаж готовой пищи в России растет, и очень важно отслеживать безопасность этой товарной категории на всех этапах снабжения.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; русский язык заимствовал слово, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского), также предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.





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