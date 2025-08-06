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12 лет дефицита: Украина вновь сталкивается с критически низким уровнем газа в хранилищах

EXPRO: газовые хранилища Украины почти пусты
1:51
Экономика

Запасы газа в подземных хранилищах Украины находятся на рекордно низком уровне.

Газовое оборудование
Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовое оборудование

Как сообщает консалтинговая компания EXPRO, по состоянию на 5 августа в ПХГ закачано более 10 млрд куб. м газа, что составляет только 32,3% от полной емкости хранилищ. Это наихудший результат за последние 12 лет. Минэнерго Украины планирует к 1 ноября достичь уровня в 13,2 млрд куб. м, но эксперты считают, что собственная добыча не сможет покрыть необходимые объемы, и Украине придется импортировать около 1,7 млрд куб. м газа в период с августа по октябрь.

Сергей Макогон, экс-глава "Оператора ГТС Украины", подчеркивает, что планы Минэнерго выглядят рискованно. Он считает, что запланированное количество газа лишь немного превышает уровень прошлого года и что без импорта Украина может столкнуться с проблемами в отопительный сезон, сообщает ТАСС.

Кроме того, критический дефицит средств у "Нафтогаза" осложняет ситуацию. Компания недавно взяла кредиты на сумму 9,4 млрд гривен, что хватит для закупки лишь 400 млн куб. м газа. "Нафтогаз" продолжает закупать газ, в основном из России, но с большой наценкой.

Проблема газового дефицита ухудшилась после остановки транзита российского газа через Украину с 1 января, когда Киев отказался продлевать соглашение с "Газпромом". С июля Украина начала импортировать газ по Трансбалканскому коридору, что является новым шагом в обеспечении страны энергией.

Уточнения

Дефици́т (лат. deficit «недостаёт», deficio «нищать, беднеть») — недостача; недостаточность чего-либо.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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