Небоскрёб для маркетплейса: Wildberries & Russ инвестирует в грандиозный проект

Wildberries & Russ строит 400-метровый небоскрёб: что известно о проекте

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) получила разрешение на строительство почти 400-метрового небоскреба в "Москва-Сити".

Фото: Пресс-центр Правительства Москвы by мос.ру, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Москва-сити

Мосгосстройнадзор подтвердил, что разрешение выдано на возведение 75-этажного бизнес-центра на Краснопресненской набережной, земельный участок 16/1. Общая площадь комплекса составит 202,6 тысячи квадратных метров, из которых офисные помещения займут 128 тысяч "квадратов". РВБ выступает девелопером этого проекта.

Небоскреб станет новой штаб-квартирой крупного российского маркетплейса и сможет вместить до 17 тысяч сотрудников. Для обеспечения эффективного перемещения внутри здания предусмотрены три лифтовые зоны и 84 лифта разной грузоподъемности — от 160 до 1800 килограммов, пишет РИА Новости.

Уточнения

Девелопер — предприниматель, занимающийся созданием новых объектов недвижимости.





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