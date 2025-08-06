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Ограничения пошли на пользу: запасы крабов в Японском море увеличились

НИИ рыбного хозяйства и океанографии: в Японском море запасы крабов заметно выросли
1:14
Экономика

В период с апреля по июнь специалисты провели исследование запасов промысловых крабов в северо-западной части Японского моря.

краб
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
краб

Работы охватывали камчатского, синего, колючего, четырехугольного волосатого крабов и краба-стригуна опилио. В ходе исследования были установлены 198 ловушечных станций на глубинах от 13 до 207 метров, сообщила пресс-служба Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Результаты показали положительную динамику численности камчатского, синего, колючего и четырехугольного волосатого крабов, особенно в северо-западной части Татарского пролива. Ученые отметили, что вводимые в 2021 году ограничения на промышленную добычу камчатского и синего крабов в подзоне Приморье оказали положительное влияние.

Однако наблюдается снижение запасов краба-стригуна опилио, особенно в центре и на севере Татарского пролива. Это связывают с перемещением рыбодобывающего флота из южных районов подзоны в северные, где сейчас сосредоточен промысел опилио, сообщает Fishnews.

Уточнения

Обыкновенный краб-стригун или краб-стригун опилио (лат. Chionoecetes opilio) — вид ракообразных, обитающий в Чукотском, Беринговом, Карском и Охотском морях, а также от арктического побережья Канады до Британской Колумбии и от Гренландии до Портленда, как правило, на глубинах от 7 до 100 метров. Весной подходит к берегам для продолжения рода. Питается различными мелкими моллюсками и ракообразными. Ширина панциря до 15 см. Самцы почти вдвое крупнее самок.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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