Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Крым осенью предлагает экскурсии и пляжный отдых по сниженным ценам — Ассоциация туроператоров России
Волочкова высмеяла подтанцовку певицы Татьяны Булановой
В августе пасынкование перцев и баклажанов направляют на дозревание плодов
Акцентная стена визуально уменьшает пространство в комнате — дизайнерские альтернативы
Переохлаждение стоп снижает циркуляцию и мешает работе иммунной системы
New York Post: сестра спасла свадьбу — ужасный свадебный торт стал мемом в сети
Минэнерго США: в Южной Каролине обнаружены радиоактивные гнёзда ос
8 золотых медалей: восхождение Давиде Минуццо к вершинам натурального бодибилдинга – секрет успеха
Авокадо, лосось и шпинат помогают сохранить эластичность кожи — рекомендации диетологов

Четыре дня вместо пяти: ЦЕМРОС удивил работников новым графиком

ЦЕМРОС вводит 4-дневную рабочую неделю — падение спроса на цемент в России
1:06
Экономика

Холдинг "ЦЕМРОС", крупнейший производитель цемента в России, с 1 октября 2025 года временно переводит своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю.

цемент
Фото: commons.wikimedia.org by Szlomo Lejb, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
цемент

Это решение касается работников управляющей компании и заводов. Причиной стали рекордное падение спроса на цемент на внутреннем рынке и рост доли импортного цемента, что негативно сказалось на производственных показателях.

В компании объяснили, что это вынужденная, но продуманная мера для сохранения устойчивости и социального баланса. Новый режим неполной занятости позволит адаптироваться к рыночным условиям без сокращений, при этом социальный пакет останется в полном объеме, пишет Газета.Ru.

Также 31 июля Telegram-канал Mash сообщил, что Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ) также переходит на четырехдневную рабочую неделю из-за нестабильности. У работников разные схемы оплаты: кто-то получает почасовую, кто-то сдельную, а у кого-то — оклад.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Домашние животные
Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями Аудио 
Холодный старт двигателя ускоряет износ
Авто
Холодный старт двигателя ускоряет износ Аудио 
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
Домашние животные
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет Аудио 
Популярное
325 миллионов лет спустя: в крупнейшей пещере мира найдены останки доисторических морских чудовищ

В Мамонтовой пещере обнаружены окаменелости двух древних акул, возраст которых составляет 325 миллионов лет, открывающие новые горизонты в изучении экосистем.

В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами
Акулы пытались напасть и были парализованы: природа нашла способ поставить акулу на место
Леопон: уникальный гибрид, который не смог выжить в мире животных — кто и зачем создавал этих зверей
Универсальный, прочный, гибкий: один материал для упаковки, одежды и даже для электроники
Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин Новый президент Польши будет дестабилизировать Украину Любовь Степушова Какие домашние средства снимают зуд от укусов комаров — советы врачей Игорь Буккер
Шокирующее заявление психолога о Диброве: зачем ему тест на отцовство?
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Последние материалы
Отдых в бархатный сезон: на это время спрос в России вырос на 20-30%
Шнуров после развода: откровения о любви и романтике
Японцы ищут игрушечные пистолеты, которые могут убивать людей
Пенсия подождёт: россияне назвали причины продолжать работать в зрелом возрасте
Чистка радиаторов и замена воздушного фильтра улучшат работу двигателя в жару — автомеханики
Автоэксперт оценил новый перечень противопоказаний для получения прав
"Красное и Белое" через суд требует вернуть лицензию на продажу алкоголя в Вологодской области
5 ошибок в магазине, которые тайно подрывают ваше здоровье и бюджет
Стратегия израильской армии под угрозой: генерал Асор требует новых подходов
Секунды, изменившие всё: что на самом деле произошло с йорком на Октябрьском проспекте
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.