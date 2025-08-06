Четыре дня вместо пяти: ЦЕМРОС удивил работников новым графиком

Холдинг "ЦЕМРОС", крупнейший производитель цемента в России, с 1 октября 2025 года временно переводит своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю.
Это решение касается работников управляющей компании и заводов. Причиной стали рекордное падение спроса на цемент на внутреннем рынке и рост доли импортного цемента, что негативно сказалось на производственных показателях.
В компании объяснили, что это вынужденная, но продуманная мера для сохранения устойчивости и социального баланса. Новый режим неполной занятости позволит адаптироваться к рыночным условиям без сокращений, при этом социальный пакет останется в полном объеме, пишет Газета.Ru.
Также 31 июля Telegram-канал Mash сообщил, что Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ) также переходит на четырехдневную рабочую неделю из-за нестабильности. У работников разные схемы оплаты: кто-то получает почасовую, кто-то сдельную, а у кого-то — оклад.
Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
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