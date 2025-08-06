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Россияне отказываются от выхода на пенсию: главная причина вас удивит

Пенсия подождёт: россияне назвали причины продолжать работать в зрелом возрасте
Экономика

Среди людей среднего и старшего возраста желание оставаться на рабочем месте как можно дольше становится приоритетом.

за компьютером
Фото: freepik.com
за компьютером

Согласно опросу аналитического центра "АльфаСтрахование", только 22% россиян планируют жить на накопления после выхода на пенсию, в то время как 78% настроены работать до последнего.

31% респондентов хотят быть независимыми и помогать близким, поэтому готовы пожертвовать возможностью законно отдохнуть. 23% не хотят терять социальную активность, связывая её с работой. 18% не знают, как провести свободное время на пенсии, и боятся впасть в депрессию.

11% считают, что пенсионный возраст — не приговор, и хотят сохранять физическую активность, что им помогает работа. 9% уверены, что работа в зрелом возрасте поддерживает ментальные качества и дает возможность делиться опытом с молодыми коллегами, пишет Газета.Ru.

6% просто любят свою профессию и готовы работать столько, сколько получится. 2% уже были на пенсии и вернулись к работе. На случай, если долго работать не получится, 28% открыли накопительные счета для формирования "финансовой подушки". 11% планируют вложиться в инвестиционную недвижимость, а 8% думают о развитии собственного бизнеса, даже если небольшого.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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