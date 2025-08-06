В 2025 году долгосрочные вклады откроют золотую жилу вкладчикам, но есть подвох

Эксперт Карпычева объяснила, как получить максимум от вклада

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2025 году долгосрочные вклады могут оказаться более выгодными, но только если деньги не понадобятся в ближайшее время. Об этом рассказала независимый финансовый советник Анна Карпычева.

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Согласно исследованию, большинство россиян предпочитают краткосрочные вклады: в июле 35% интересовались вкладами на три месяца, 30% — на шесть, 21% — на год, а 13% — на месяц. Карпычева объяснила, что рост ставки Центробанка в последние годы приводил к повышению процентов по вкладам, и фиксировать деньги на долгий срок не имело смысла — было выгоднее переоткрывать вклад под более высокую ставку, как сообщает сайт Москва 24.

Сейчас ситуация изменилась: ключевая ставка снижается, и, соответственно, ставки по вкладам тоже будут падать. В этих условиях имеет смысл рассматривать долгосрочные вклады, например, на три года, так как по ним, вероятно, будет более высокий процент. Выбор фиксированной процентной ставки также даст уверенность в неизменности дохода до конца срока.

Однако, если есть риск, что деньги могут понадобиться в ближайшем будущем, лучше остановиться на краткосрочных вкладах, так как при досрочном снятии средств можно потерять все проценты, подчеркнула Карпычева.

Уточнения

Центра́льный банк (англ. central bank) — организация, отвечающая за денежно-кредитную политику и обеспечение работы платёжной системы, а также в ряде случаев за регулирование и надзор в финансовом секторе в национальной экономике или группе стран. Центральный банк является одной из форм денежных властей.





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