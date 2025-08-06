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Нефтяная игла сломалась? Сокращение буровых в США предвещает переломный момент

Reuters: нефтяные компании США сокращают число буровых установок
1:27
Экономика

Сокращение числа нефтяных буровых установок в США достигло уровня, который может указывать на возможное снижение добычи сырой нефти в начале 2026 года.

Добыча нефти
Фото: Openverse by Paul Lowry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Добыча нефти

Американские энергетические компании продолжают добывать нефть в основном с использованием сланцевых месторождений. Однако количество буровых установок на сланцевых месторождениях США уже почти на минимуме и, по прогнозам, будет продолжать сокращаться. Это может привести к недостатку для поддержания роста или даже стабильности добычи в некоторых бассейнах. Снижение происходит на фоне попыток президента США Дональда Трампа увеличить добычу и повышения ОПЕК+ своих целевых показателей.

Сейчас в эксплуатации всего 540 буровых установок, тогда как в апреле 2019 года было более 1000. Аналитики предупреждают, что баланс в отрасли приближается к критической точке, и ожидают дальнейшее сокращение буровых установок и снижение объемов добычи в 2026 и 2027 годах. 

Кроме того, недавнее падение цен на нефть заставило компании сокращать количество буровых установок. В бассейне Пермиан, крупнейшем нефтегазоносном месторождении США, за десять недель было выведено около 24 буровых установок, передает Reuters.

Уточнения

Нефть низкопроницаемых коллекторов (также нефть (высоко)плотных коллекторов, в популярном словоупотреблении сланцевая нефть) — углеводородные ресурсы, состоящие из лёгкой нефти, находящейся в коллекторах с низкой проницаемостью (плотных), таких как сланцы, плотные песчаники, известняки.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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