Нефтяная игла сломалась? Сокращение буровых в США предвещает переломный момент

Reuters: нефтяные компании США сокращают число буровых установок

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сокращение числа нефтяных буровых установок в США достигло уровня, который может указывать на возможное снижение добычи сырой нефти в начале 2026 года.

Фото: Openverse by Paul Lowry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Добыча нефти

Американские энергетические компании продолжают добывать нефть в основном с использованием сланцевых месторождений. Однако количество буровых установок на сланцевых месторождениях США уже почти на минимуме и, по прогнозам, будет продолжать сокращаться. Это может привести к недостатку для поддержания роста или даже стабильности добычи в некоторых бассейнах. Снижение происходит на фоне попыток президента США Дональда Трампа увеличить добычу и повышения ОПЕК+ своих целевых показателей.

Сейчас в эксплуатации всего 540 буровых установок, тогда как в апреле 2019 года было более 1000. Аналитики предупреждают, что баланс в отрасли приближается к критической точке, и ожидают дальнейшее сокращение буровых установок и снижение объемов добычи в 2026 и 2027 годах.

Кроме того, недавнее падение цен на нефть заставило компании сокращать количество буровых установок. В бассейне Пермиан, крупнейшем нефтегазоносном месторождении США, за десять недель было выведено около 24 буровых установок, передает Reuters.

Уточнения

Нефть низкопроницаемых коллекторов (также нефть (высоко)плотных коллекторов, в популярном словоупотреблении сланцевая нефть) — углеводородные ресурсы, состоящие из лёгкой нефти, находящейся в коллекторах с низкой проницаемостью (плотных), таких как сланцы, плотные песчаники, известняки.





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