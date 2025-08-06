Крым готовится к проверкам: налоговики идут по следам нарушений в сфере общепита

Крым: налоговики проведут рейды на пляжах из-за жалоб отдыхающих

0:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Руководитель налоговой службы Крыма Роман Наздрачев сообщил о необходимости рейда в ответ на множество жалоб отдыхающих.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Бизнесмен считает налоги

Туристы жалуются на отсутствие чеков и другие нарушения налогового законодательства со стороны предпринимателей в местах отдыха, пишет argumenti.ru.

Большинство жалоб касается нарушений в зонах пляжного отдыха, а также в пунктах проката, общепите и торговле. Поэтому мероприятия будут направлены на обеспечение соблюдения законов именно в этих областях и проводиться так, чтобы не привлекать внимание туристов и честных бизнесменов.

Ранее сообщалось, что, по данным аналитического исследования сервиса "Авито Путешествия", летом 2025 года Сахалинская область вошла в первую девятку наиболее востребованных у туристов морских регионов России по числу бронирований жилья на короткий срок.

Уточнения

Предпринима́тель — частное лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность. Среди русскоговорящих людей также распространены англицизмы «бизнесме́н» и «бизнесву́мен» от слов businessman (деловой, предприимчивый мужчина) и businesswoman (деловая, предприимчивая женщина) соответственно.





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