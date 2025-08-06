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Известный предприниматель Михаил Митрофанов исчез после сделок с недвижимостью

Экономика

Предприниматель Михаил Митрофанов, известный по проектам в сфере недвижимости в Восточной Азии, пропал без вести.

Предприниматель Михаил Митрофанов
Фото: Фото из личного архива Михаила Митрофанова
Предприниматель Михаил Митрофанов

С апреля 2025 года он не выходит на связь ни с семьей, ни с деловыми партнерами. Последний раз его видели в Аргентине в мае. До этого — в Монако и странах Юго-Восточной Азии, где он вел свой бизнес.

Как стало известно, незадолго до исчезновения Михаил Митрофанов помог совершить 3 крупных сделки на общую сумму около $50 млн за криптовалюту. По данным источников, после этого в его сторону могли последовать вопросы от европейских финансовых регуляторов, в связи с предполагаемыми операциями по обналичиванию криптовалюты и неуплатой налогов.

Источники утверждают, что в прошлом году он встречался в Монако с неким человеком, связанным с теневыми криптообменами по всей Европе. С ужесточением крипторегулирования и началом масштабных проверок в ЕС, Михаил Митрофанов стал реже появляться на публике. Основными направлениями его перемещений были Таиланд, Бали и Индонезия, то есть регионы с более мягким контролем над цифровыми активами.

По одной из версий, бизнесмен помогал состоятельным клиентам с перемещением капитала из ЕС в Латинскую Америку и Азию. После серии арестов, связанных с нелегальными схемами, он исчез. Где он сейчас — неизвестно.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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