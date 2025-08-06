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Серебро рвётся к $40: повторит ли взрывной рост 2011 года

Аналитики прогнозируют рост серебра: почему инвесторы скупают металл
1:44
Экономика

Серебро демонстрирует восходящий тренд: цена серебра колеблется около 39 долларов за унцию, и до ключевого уровня сопротивления в 40 долларов остался совсем небольшой шаг. Опыт прошлых лет дает представление о возможном развитии событий.

Слитки серебра
Фото: Openverse by sprottmoney, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Слитки серебра

В 2011 году серебро резко подорожало, поднявшись с 40 почти до 50 долларов за унцию всего за несколько недель, что было вызвано опасениями инфляции, нестабильностью на рынках и повышенным интересом к материальным активам.

С начала года серебро прибавило в цене более 25% и продолжает дорожать. Золото установило новые рекорды, и серебро стремится его догнать. Спрос на физический металл растет, а предложение сокращается. Его промышленное применение в солнечной энергетике, электромобилях и новых технологиях стремительно расширяется. Соотношение цен золота и серебра снижается, сигнализируя о дальнейшем росте последнего.

Это не просто временный всплеск, а фундаментальное изменение, подкрепленное макроэкономическими рисками и фундаментальными факторами. Доллар слабеет, дефицит растет, и инвесторы вновь обращаются к реальным ценностям.

Цена в 50 долларов за унцию не просто достижима, а вполне вероятна, учитывая исторические прецеденты.

В современной истории серебро лишь дважды достигало отметки в 50 долларов: в 1980 и 2011 годах. В обоих случаях этому способствовали экономический хаос и нестабильность бумажных валют, сообщает Zero Hedge.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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