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Тюменские ритейлеры готовятся к осеннему росту цен на электронику: что будет с рублём

Тюмень: цены на электронику готовятся к осеннему росту — прогноз экспертов
Экономика

Весной 2025 года Тюменская область отметила снижение цен на электронные устройства, особенно в бюджетном и среднеценовом сегментах.

линейка IPhone 16
Фото: commons.wikimedia.org by Kyu3a, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
линейка IPhone 16

Однако, как сообщает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, осенью возможен рост цен до 25% из-за ослабления рубля.

В регионе наблюдалось падение стоимости ноутбуков и смартфонов на 10-20% в годовом исчислении. Средняя цена ноутбуков опустилась с 45 до 41-43 тысяч рублей, а смартфонов — с 17 до 14,5-15 тысяч рублей.

По мнению эксперта, текущую ценовую динамику стоит рассматривать скорее как временную коррекцию, нежели устойчивую тенденцию. Ранее, в конце 2023 — начале 2024 годов, эти же товары, напротив, подорожали на 10-25%. Телевизоры и персональные компьютеры демонстрировали большую стабильность, их цены практически не изменились. Аксессуары, такие как наушники, клавиатуры и мыши, также стали дешевле на 10-15% после удорожания в 2024 году.

Аналитик предупреждает о возможных негативных факторах во второй половине 2025 года, включая ослабление рубля, рост затрат на логистику и санкционные риски. При неблагоприятном развитии событий, курс доллара может достичь 90-95 рублей, а в критическом сценарии даже 100 рублей, что приведет к удорожанию импортной продукции, особенно электроники, которая в основном поступает по каналам параллельного импорта.

Ритейлеры также отмечают изменения в спросе и структуре рынка. Согласно данным JVO Студии, продажи смартфонов на Wildberries в первом полугодии 2025 года увеличились на 21%, а средний чек — на 40%. Это указывает на увеличение спроса на более дорогие модели. Продажи телевизоров выросли в 2 раза, а общая выручка втрое, при этом средний чек увеличился на 43%, а число брендов сократилось на 20%. Ноутбуки продавались активнее (рост в 3,5 раза), но по более низким ценам, поскольку потребители предпочитают бюджетные модели.

Аналитики РБК Тюмень считают, что в случае дальнейшего падения рубля электроника может подорожать до 25% к концу 2025 года, особенно флагманские смартфоны и ноутбуки премиум-класса. Цены будут расти из-за увеличения стоимости логистики, издержек импортеров и ограниченного ассортимента из-за ухода некоторых брендов с рынка. Сдержать рост цен могут параллельный импорт, распродажи и высокая конкуренция между онлайн-ретейлерами.

Традиционно рубль ослабевает осенью из-за увеличения спроса на валюту со стороны импортеров. Впервые с мая 2023 года курс доллара на Форекс 28 июля превысил 81 рубль, хотя ЦБ установил официальный курс ниже 80 рублей. Ранее рубль укреплялся за счет положительного торгового баланса, снижения геополитической напряженности и валютных интервенций Центробанка.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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