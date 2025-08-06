Как ВНИРО планирует изменить будущее рыбной ловли в Охотском море

В северной акватории Охотского моря специалисты ВНИРО начали изучение глубоководных крабов и трубачей.
В августе-сентябре научная группа проведет изыскания на научно-исследовательском судне "Зодиак". В экспедиции участвуют сотрудники Магаданского и Тихоокеанского филиалов ВНИРО. Работы охватят Северо-Охотоморскую подзону и центральную часть Охотского моря. За время рейса планируется обследовать 55 учетных точек на глубинах от 350 до 1000 метров.
Как сообщает Fishnews, главные объекты внимания — глубоководные крабы и крабоиды, а также брюхоногие моллюски, в частности, трубачи. Отслеживание скоплений этих организмов позволит определить изменения биологических характеристик и плотности популяций для обоснования объемов допустимого вылова в конкретных районах. Используя ловушечную съемку, ученые оценят количество, особенности распространения, размерно-весовые параметры и репродуктивные особенности беспозвоночных.
Ученые из Магаданского филиала ВНИРО в течение многих лет занимаются изучением и контролем за запасами широко распространенных видов промысловых беспозвоночных в северной части Охотского моря. По словам руководителя филиала Евгения Метелёва данные исследования критически важны для обеспечения устойчивого управления природными ресурсами и сохранения популяций ценных промысловых видов.
Трубачи или трубачёвые, или букциниды (лат. Buccinidae) — семейство морских брюхоногих моллюсков из отряда Neogastropoda. Содержит около 44 ныне существующих и вымерших родов.
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