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Учебная нагрузка учителей: сколько часов им придётся работать

Рабочая неделя педагогов: какие нормы утверждены
1:31
Экономика

Для учителей общеобразовательных школ недельная учебная нагрузка за одну ставку определена в 18 часов.

Вікіурок 2
Фото: commons.wikimedia.org by Учитель, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вікіурок 2

Воспитатели дошкольных учреждений, психологи и социальные педагоги имеют нагрузку в 36 часов. Инструкторы по физической культуре и старшие воспитатели работают 30 часов в неделю. Для воспитателей, занимающихся с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), норма составляет 25 часов. Музыкальные руководители и аккомпаниаторы отрабатывают 24 часа еженедельно. У учителей-дефектологов и логопедов недельная нагрузка равна 20 часам.

В министерстве подчеркнули, что данные нормы служат основой для расчета заработной платы, однако фактическое количество рабочих часов устанавливается непосредственно администрацией образовательного учреждения. Размер нагрузки утверждается ежегодно в начале учебного года.

Подчеркивается, что для всех работников педагогической сферы сохраняется полная рабочая неделя, составляющая 36 часов. Указанные нормативы регулируют лишь число часов, за которые выплачивается базовая ставка. Оставшееся рабочее время предназначено для подготовки к учебным занятиям, проверки выполненных заданий и выполнения прочих обязанностей, связанных с педагогической деятельностью, сообщает РИА Новости.

Уточнения

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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